Німецькі вчені створили систему ідентифікації людей за допомогою сигналів Wi-Fi

Дослідники з Технологічного інституту Карлсруе (Karlsruhe Institute of Technology, KIT) розробили технологію, яка дає змогу ідентифікувати людей виключно через аналіз бездротових сигналів у приміщенні. Метод не потребує, щоб особа мала при собі смартфон або інший підключений гаджет. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Система працює на основі взаємодії пристроїв Wi-Fi у навколишньому просторі. Радіохвилі, які передають роутери та інші точки доступу, формують детальну картину присутності, пози та переміщень людини. Цей метод кардинально відрізняється від традиційних способів ідентифікації, адже не залежить від особистих девайсів користувача.

- Реклама -

Принцип роботи технології нагадує функціонування звичайної камери. Однак замість фіксації світлових променів система аналізує радіосигнали та перетворює їх на візуальне зображення. Навіть якщо людина не має активних пристроїв, алгоритм виявляє її присутність через відбиття хвиль від інших робочих гаджетів поблизу без її згоди чи відома.

Вчені підкреслюють, що бездротові мережі передають дані у незашифрованому форматі. Ці сигнали можуть зчитуватися сторонніми особами без відома власника мережі. Система здатна створювати знімки з різних кутів огляду, які потім використовуються для розпізнавання конкретних осіб.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Модель машинного навчання, натренована на цих даних, ідентифікує людину протягом декількох секунд. У дослідженні взяли участь 197 добровольців. Результати показали точність визначення особи на рівні майже 100 відсотків.

Повсюдне поширення Wi-Fi мереж створює потенційну інфраструктуру для масового спостереження. Сьогодні бездротовий доступ є практично в кожному житловому будинку, офісній будівлі, закладі харчування та громадському просторі. Хоча спецслужби та кіберзлочинці мають інші інструменти моніторингу, зокрема камери відеоспостереження та відеодомофони, нова технологія викликає серйозні питання щодо захисту приватності громадян.

Варто зазначити, що розробка німецьких вчених не є першою спробою використання Wi-Fi для ідентифікації осіб. Влітку цього року дослідники з Римського університету ла Сап’єнца представили технологію WhoFi, яка розпізнає людей через унікальне викривлення бездротового сигналу їхнім тілом.

Додамо, що аналогічні експерименти проводили й раніше. У 2023 році вчені Університету Карнеґі-Меллона продемонстрували метод створення тривимірних зображень людських тіл та відстеження їхніх рухів через звичайні Wi-Fi маршрутизатори.