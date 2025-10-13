Музичні канали MTV закриваються у Великій Британії й інших європейських країнах

Медіакорпорація Paramount Global припиняє мовлення п’яти тематичних музичних каналів MTV у Великій Британії та низці європейських країн. Канали перестануть працювати наприкінці 2025 року. Про це повідомляє BBC.

31 грудня 2025 року припинять роботу MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV і MTV Live. Ці канали показують музичні відеокліпи різних жанрів та епох цілодобово без перерв.

Канали закриють не лише на британському ринку. Видання Broadbandtv News пише, що так само припинять роботу канали в Польщі, Угорщині, Німеччині, Австрії й країнах Бенілюксу. Водночас MTV у Бразилії теж перестануть мовити.

Головний канал MTV HD працюватиме далі, але він зосередиться переважно на розважальних форматах. В ефір потраплятимуть реаліті-шоу на зразок Naked Dating UK і Geordie Shore, а музичні кліпи відійдуть на другий план.

Джерела в Paramount пояснюють рішення змінами у звичках глядачів. Сучасна аудиторія воліє дивитися музичний контент на цифрових платформах — YouTube і в соціальних мережах — а не на традиційному телебаченні. Така тенденція робить лінійне музичне мовлення економічно невигідним.

Ці зміни є частиною глобальної стратегії компанії зі скорочення операційних витрат на $500 мільйонів. Втім, як пише Broadbandtv News, пресслужба Paramount відмовилася надати офіційні коментарі щодо закриття каналів.

Колишня ведуча MTV Сімона Енджел висловила жаль через закриття каналів, хоч визнає неминучість таких змін. За її словами, MTV був місцем, де музика об’єднувала людей, тоді як тепер кожен слухає її у власній «цифровій бульбашці».

MTV почав роботу в США 1981 року як перший цілодобовий музичний телеканал у світі. Першим відеокліпом в ефірі став «Video Killed the Radio Star» гурту The Buggles — символічна назва, яка пророче передбачила майбутні зміни в індустрії.

Серед знакових подій ранньої історії каналу — прем’єра легендарного кліпу Майкла Джексона «Thriller», 16-годинна трансляція благодійного концерту Live Aid 1985 року й заснування премії MTV Video Music Awards (VMA). Європейська версія каналу почала мовлення 1987 року, а британська — через десять років у 1997-му.

В Україні MTV входив до холдингу Inter Media Group. Канал розпочав мовлення 2007 року й працював протягом шести років. Після його закриття 2013 року в ефірі з’явився розважальний телеканал ZOOM.

Закриття музичних каналів MTV свідчить про глибші зміни на медіаринку. Цифрові платформи дають користувачам повний контроль над вибором контенту, можливість створювати власні плейлисти й дивитися відео у високій якості без обмежень ефірної сітки. Традиційне лінійне телемовлення поступово втрачає конкурентні переваги перед стрімінговими сервісами.

Нагадаємо, вперше про закриття каналів MTV стало відомо ще в липні цього року. Тоді ми писали, що Paramount Global припинить мовлення кількох музичних телеканалів MTV та інших тематичних програм у Центрально-Східній Європі наприкінці 2025 року.

Варто зазначити, що 2023 року компанія також закрила редакцію каналу MTV News після 36 років роботи одного з найвідоміших інформаційних проєктів у світі розваг.