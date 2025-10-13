UARU

Каліфорнія заборонила гучну рекламу на стрімінгових сервісах

Американський штат Каліфорнія вводить нові правила для потокових сервісів, які регулюватимуть рівень звуку рекламних роликів. Закон набуде чинності з 1 липня 2026 року і зобов’яже платформи підтримувати однаковий рівень гучності реклами та основного контенту. Про це повідомляє CBS News.

Документ під назвою SB 576 підписав губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Нові вимоги стосуються великих стрімінгових сервісів, зокрема Netflix, Hulu, Amazon Prime Video та YouTube. Платформи повинні забезпечити, щоб звук рекламних блоків не перевищував рівень звуку відеоконтенту, який переглядає користувач.

Законодавча ініціатива ґрунтується на принципах федерального закону CALM Act, прийнятого у 2010 році. Цей документ раніше регулював гучність реклами виключно на телебаченні. Новий каліфорнійський закон розширює ці норми на стрімінгові платформи, на які досі не поширювалися федеральні обмеження.

Губернатор Ньюсом зазначив, що нововведення має припинити дискомфорт користувачів від раптових змін гучності під час рекламних пауз. За його словами, жителі Каліфорнії чітко висловили своє небажання слухати рекламу, яка звучить голосніше за обраний ними рівень звуку програми. Поштовхом до підписання закону стала скарга помічника губернатора, який повідомив, що занадто гучні рекламні ролики лякають його новонароджену дочку.

Оскільки багато стрімінгових платформ мають штаб-квартири в Каліфорнії, експерти вважають, що новий закон може встановити стандарти для всієї країни. Це може призвести до зниження гучності реклами на національному рівні.

Водночас стрімінгові сервіси продовжують удосконалювати якість звуку для своїх користувачів. Зокрема, YouTube Premium нещодавно отримав розширені можливості відтворення та покращений звук.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
