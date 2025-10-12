UARU

Україна – Азербайджан: MEGOGO покаже матч на OTT-платформі та ефірному каналі

Україна – Азербайджан на MEGOGO

Медіасервіс MEGOGO транслюватиме номінально домашній поєдинок національної команди України проти Азербайджану у межах відбору на чемпіонат світу (ЧС) 2026 року. Матч відбудеться 13 жовтня на стадіоні «Краковія» в Кракові, початок о 21:45 за київським часом.

Глядачі зможуть переглянути зустріч на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK». Альтернативним варіантом стане безплатний перегляд на телеканалі «MEGOGO СПОРТ», доступному в ефірі цифрового телебачення стандарту T2 та кабельних мережах. Медіасервіс має ексклюзивні права на трансляцію усіх матчів збірної у межах відбіркового турніру.

Коментувати поєдинок будуть Вадим Скічко та Володимир Звєров. Трансляція розпочнеться за годину до початку гри з аналітичної студії. Ведучий Сергій Лук’яненко проведе передматчевий аналіз разом із колишніми футболістами національної команди Олександром Головком і Едуардом Цихмейструком. Наживо з польського міста включиться кореспондент Олександра Кучеренко.

На платформі MEGOGO матч буде доступний у кількох місцях одночасно. Користувачі знайдуть трансляцію в підрозділі «Футбол» розділу «Спорт», на каналі «MEGOGO Футбол Перший», а також на спеціальному поп-ап каналі в розділі «Телебачення». Останній з’явиться на сервісі безпосередньо в день події.

Команда Сергія Реброва посідає друге місце в групі з чотирма очками після перемоги над Ісландією (5:3). Лідирує Франція з дев’ятьма балами. Ісландія набрала три очки, Азербайджан має один пункт. Перший матч між Україною та Азербайджаном завершився внічию (1:1).

Нагадаємо, нещодавно медіасервіс MEGOGO уклав партнерську угоду з Асоціацією футзалу України про трансляцію ключових змагань. Платформа отримала ексклюзивні права на показ матчів національної збірної з футзалу, betking Екстра-ліги та betking Кубку України.

