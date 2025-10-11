T-Mobile US згорне мережу LTE на користь 5G

Американський телекомунікаційний оператор T-Mobile планує масштабне відключення мережі LTE, щоб перерозподілити радіочастотний спектр і спрямувати його на розвиток 5G. Про це повідомляє The Mobile Report, посилаючись на внутрішні документи компанії.

За планом компанії, поетапне відключення мережі LTE розпочнеться найближчим часом. До 2028 року оператор відключить значну частину інфраструктури й залишить активним лише один канал шириною 5 МГц. Завдяки цьому компанія вивільнить спектр для розширення покриття 5G і поліпшення якості послуг. Решту мережі LTE компанія планує остаточно вимкнути 2035 року.

Водночас T-Mobile запроваджує обмеження для корпоративних користувачів. Із січня 2026 року для активації пристроїв, які підтримують тільки LTE або 5G Non-Standalone (NSA), потрібен буде окремий дозвіл оператора. У внутрішній документації немає інформації про подібні обмеження для приватних абонентів, але компанія може запровадити їх згодом. До того ж нові LTE-контракти для корпоративних клієнтів не можна буде продовжити після 2035 року.

Рішення T-Mobile демонструє загальну тенденцію телекомунікаційної індустрії — перехід до сучасніших стандартів зв’язку. Вивільнений частотний ресурс дасть змогу оператору зміцнити позиції на ринку 5G-послуг і забезпечити абонентам вищі швидкості передачі даних.

Разом із модернізацією наземної інфраструктури T-Mobile розширює можливості зв’язку в інших напрямах. Раніше компанія запустила сервіс супутникового зв’язку T-Satellite на базі технології Starlink, доступний усім жителям США на звичайних смартфонах незалежно від статусу абонента.