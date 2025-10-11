UARU

UARU

MEGOGO став ексклюзивним транслятором українського футзалу

Новини
Український футзал на MEGOGO

Медіасервіс MEGOGO та Асоціація футзалу України (АФУ) підписали партнерську угоду про трансляцію найважливіших футзальних змагань країни. Платформа отримала ексклюзивні права на показ матчів національної збірної, betking Екстра-ліги та betking Кубку України. Про це йдеться у пресрелізі MEGOGO.

Угода передбачає трансляцію 95 матчів регулярного сезону betking Екстра-ліги. Додатково глядачі зможуть переглянути від 24 до 40 поєдинків плей-оф чемпіонату.

Всі матчі національної збірної України також стануть доступними виключно на MEGOGO. Що стосується betking Кубку України, медіасервіс покаже турнір починаючи з чвертьфіналів, включно з «Фіналом чотирьох».

Регулярний чемпіонат betking Екстра-Ліги та окремі матчі Кубка будуть доступні безкоштовно в режимі AVoD на OTT-платформі. Частину поєдинків транслюватиме безплатний телеканал «MEGOGO СПОРТ» в ефірі T2 та мережах операторів кабельного телебачення.

Для перегляду матчів збірної та плей-оф Екстра-ліги потрібна передплата «Спорт», «Максимальна» або бандли «MEGOPACK». Таким чином медіасервіс диференціює доступ залежно від рівня змагань.

«Ми віримо у потенціал українського футзалу та зростання його популярності в Україні. Дякуємо АФУ за співпрацю, завдяки якій MEGOGO стане домом для головних футзальних баталій країни — від матчів національної збірної до “Фіналу чотирьох”», — прокоментувала директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко.

Президент АФУ Сергій Владико назвав угоду історичною. За його словами, український футзал вперше концентрується на одній платформі — матчі збірної, betking Екстра-ліги та betking Кубку України тепер доступні в одному місці. Він висловив впевненість, що такий підхід буде корисним для вболівальників та вигідним для клубів і всього українського футзалу.

Перші трансляції betking Екстра-ліги на MEGOGO стартують вже сьогодні, 11 жовтня.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
