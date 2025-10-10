Netflix запустив ігри на телевізорах

Стрімінговий сервіс Netflix офіційно відкрив доступ до ігор на телевізорах для широкої аудиторії. Нова функція дозволяє запускати ігри безпосередньо через додаток на великому екрані.

Принцип роботи нової функції передбачає використання смартфона в ролі ігрового контролера. Користувачі можуть відкрити розділ Games у додатку Netflix на телевізорі, обрати бажану гру та керувати нею через мобільний пристрій. Такий підхід усуває необхідність придбання додаткових аксесуарів.

Компанія представила п’ять ігор для спільного проведення дозвілля. До колекції увійшли Boggle Party, де вісім учасників шукають слова в сітці з літер. Гра LEGO Party! пропонує мінізмагання для чотирьох гравців. У Party Crashers: Fool Your Friends потрібно виявити учасника, якому не повідомили про загаданого персонажа. Pictionary: Game Night заснована на класичній концепції відгадування малюнків. Tetris Time Warp дозволяє змагатися за найкращий результат у легендарній головоломці.

Розробка ігрового напрямку для телевізорів розпочалася ще на початку 2023 року. Тоді Netflix анонсував тестування цієї можливості та випустив спеціальний додаток-контролер для iOS. З того часу платформа поступово готувалася до повноцінного запуску функції.

Мобільні ігри з’явилися в екосистемі Netflix чотири роки тому. Відтоді компанія системно розширює свою присутність в ігровій індустрії. Перенесення ігор на телевізори стало логічним продовженням цієї стратегії.

Компанія розглядає інтерактивні розваги як інструмент утримання передплатників на платформі. Ігровий контент доповнює традиційні серіали та фільми, забезпечуючи додаткові варіанти проведення часу. Це особливо актуально в періоди між виходом нових епізодів улюблених шоу.

Наразі функція доступна на обмеженій кількості моделей телевізорів та в окремих регіонах. Серед підтримуваних пристроїв — Fire TV і телевізори Smart TV Amazon, Chromecast з Google TV, телевізори Smart TV від LG, Samsung, Sony, TCL та Vizio, пристрої Roku, Nvidia SHIELD TV, Xfinity 4k, а також пристрої Xumo. Netflix планує поступово розширювати географію та технічну підтримку найближчим часом.