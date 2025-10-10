UARU

UARU

Netflix запустив ігри на телевізорах

Новини
Ігри Netflix на телевізорі

Стрімінговий сервіс Netflix офіційно відкрив доступ до ігор на телевізорах для широкої аудиторії. Нова функція дозволяє запускати ігри безпосередньо через додаток на великому екрані.

Принцип роботи нової функції передбачає використання смартфона в ролі ігрового контролера. Користувачі можуть відкрити розділ Games у додатку Netflix на телевізорі, обрати бажану гру та керувати нею через мобільний пристрій. Такий підхід усуває необхідність придбання додаткових аксесуарів.

- Реклама -

Компанія представила п’ять ігор для спільного проведення дозвілля. До колекції увійшли Boggle Party, де вісім учасників шукають слова в сітці з літер. Гра LEGO Party! пропонує мінізмагання для чотирьох гравців. У Party Crashers: Fool Your Friends потрібно виявити учасника, якому не повідомили про загаданого персонажа. Pictionary: Game Night заснована на класичній концепції відгадування малюнків. Tetris Time Warp дозволяє змагатися за найкращий результат у легендарній головоломці.

Ігри Netflix

Розробка ігрового напрямку для телевізорів розпочалася ще на початку 2023 року. Тоді Netflix анонсував тестування цієї можливості та випустив спеціальний додаток-контролер для iOS. З того часу платформа поступово готувалася до повноцінного запуску функції.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Мобільні ігри з’явилися в екосистемі Netflix чотири роки тому. Відтоді компанія системно розширює свою присутність в ігровій індустрії. Перенесення ігор на телевізори стало логічним продовженням цієї стратегії.

Компанія розглядає інтерактивні розваги як інструмент утримання передплатників на платформі. Ігровий контент доповнює традиційні серіали та фільми, забезпечуючи додаткові варіанти проведення часу. Це особливо актуально в періоди між виходом нових епізодів улюблених шоу.

Наразі функція доступна на обмеженій кількості моделей телевізорів та в окремих регіонах. Серед підтримуваних пристроїв — Fire TV і телевізори Smart TV Amazon, Chromecast з Google TV, телевізори Smart TV від LG, Samsung, Sony, TCL та Vizio, пристрої Roku, Nvidia SHIELD TV, Xfinity 4k, а також пристрої Xumo. Netflix планує поступово розширювати географію та технічну підтримку найближчим часом.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Один-два супутники Starlink щодня падають на Землю: що відбувається

Один-два супутники Starlink повертаються в атмосферу Землі щоденно, а найближчим часом цей показник зросте до п'яти апаратів на добу.
Новини

Мережа lifecell працює 10 годин без електропостачання — 94% базових станцій забезпечені резервним живленням

Наразі 94% базових станцій мобільного оператора lifecell здатні підтримувати роботу протягом 10 годин за відсутності централізованого електропостачання.
Новини

Де є інтернет без світла: ЛУН і Мінцифри оновили мапу провайдерів, стійких до блекаутів

Мапа інтернету під час знеструмлень від ЛУН і Міністерства цифрової трансформації показує, де саме працює зв'язок без електроенергії.
Новини

З 2022 року з держбюджету витратили майже 5 млн грн на перегляд порно у кримінальних справах

З 2022 року з українського бюджету було виділено близько 5 мільйонів гривень на перегляд порнографічних матеріалів у межах кримінальних справ.
Новини

Starlink Direct to Cell вже забезпечує найбільше 4G-покриття у світі

Супутниковий сервіс Starlink Direct to Cell забезпечує найбільше 4G-покриття у світі. На сьогодні сервісом користуються понад сім мільйонів абонентів.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати