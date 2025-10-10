Мережа lifecell працює 10 годин без електропостачання — 94% базових станцій забезпечені резервним живленням

Наразі 94% базових станцій мобільного оператора lifecell здатні підтримувати роботу протягом 10 годин за відсутності централізованого електропостачання. Таку енергостійкість забезпечують автономні системи живлення, резервні акумуляторні батареї та генератори, встановлені компанією протягом останнього року. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі lifecell.

Сьогодні внаслідок чергової масованої атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру України зафіксовані масштабні знеструмлення в дев’яти регіонах. Без електропостачання залишилися частини Київської, Донецької, Харківської, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської, Дніпропетровської та Одеської областей. Знеструмлення також зачепили окремі райони столиці.

За таких обставин стабільний мобільний зв’язок стає критично важливим. Він дозволяє підтримувати контакт із близькими, викликати екстрені служби та отримувати актуальну інформацію про ситуацію. Саме тому оператор системно інвестував кошти в підвищення енергонезалежності телекомунікаційної інфраструктури.

Компанія встановила комплексні системи резервного живлення на переважній більшості базових станцій. До складу таких систем входять акумуляторні батареї великої місткості, дизельні та газові генератори, а також інтелектуальні системи управління навантаженням. Це дозволяє базовим станціям автоматично переходити на автономне живлення при зникненні основного електропостачання.

Технічні служби lifecell цілодобово моніторять стан мережі та оперативно реагують на виклики. Мобільні бригади підтримують запаси пального та акумуляторів на необхідному рівні. Водночас оператор зазначає, що навіть найсучасніші резервні системи мають технологічні обмеження. Тривалість автономної роботи залежить від стану батарей, рівня навантаження на базову станцію, температурних умов та інших чинників.

Для збільшення часу автономної роботи мережі абонентам рекомендується економно використовувати мобільний інтернет. Зокрема, варто:

вимкнути автоматичне завантаження медіафайлів у месенджерах;

уникати перегляду відеоконтенту або обирати низьку якість відтворення;

відмовитися від завантаження великих файлів;

скорочувати тривалість голосових дзвінків.

Такі дії знижують навантаження на базові станції та продовжують період їхньої роботи від резервних джерел живлення.

У разі тимчасової відсутності сигналу lifecell абоненти можуть скористатися національним роумінгом. Телефон автоматично підключається до мережі іншого оператора, якщо така функція активована в налаштуваннях. Роумінг надається безплатно, дзвінки та SMS тарифікуються відповідно до активного тарифного плану. За потреби мережу можна обрати вручну в налаштуваннях пристрою.

Альтернативним способом зв’язку за наявності Wi-Fi є технологія Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Вона дозволяє здійснювати голосові дзвінки через інтернет-з’єднання. Послуга не потребує додаткової оплати та працює в межах тарифного плану абонента. Для активації функції необхідно увімкнути VoWiFi у налаштуваннях телефону.

Показник 94% розраховано без урахування базових станцій, які пошкоджені внаслідок бойових дій, розташовані на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних військових операцій. До розрахунку також не включені мікробазові станції та об’єкти в 30-кілометровій прикордонній зоні. Гарантований період роботи від додаткових джерел живлення становить 10 годин за умови повного заряду встановленого обладнання.