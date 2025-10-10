DeepStateUA: від волонтерського каналу до партнерства з Міноборони

DeepStateUA — український онлайн-ресурс, що об’єднує інтерактивну карту бойових дій, аналітичні матеріали та волонтерську діяльність. Його мета — систематизувати інформацію про фронт і зробити її доступною для суспільства, повідомляє Finteco. За роки існування проєкт пройшов шлях від Telegram-каналу до співпраці з державними структурами.

Проєкт DeepStateUA об’єднав навколо себе волонтерів, аналітиків та айті-фахівців, які створили єдину інтерактивну карту війни. Карта бойових дій також дає доступ користувачам до режимів моделювання дій артилерії, аналізу пожеж за даними NASA, моніторингу радіаційного фону та карт укріплень противника.

Що таке DeepStateUA

DeepStateMap.Live містить детальну візуалізацію лінії фронту, гарячих точок, окупованих та звільнених територій. Ключова особливість проєкту полягає у поєднанні різних джерел даних — від офіційних зведень Генштабу до супутникових знімків.

Платформа регулярно оновлюється на основі відкритих джерел, офіційних звітів та перевірених OSINT-даних. Завдяки цьому користувачі можуть у кілька кліків дізнатися реальну ситуацію на конкретній ділянці фронту. У результаті користувачі отримують візуалізацію бойових дій, що оновлюється щодня та дозволяє оцінити ситуацію на фронті максимально об’єктивно.

Етапи становлення

2020 рік. Реєстрація ГО «ДіпСтейтЮА» та запуск Telegram-каналу.

2021 рік. Перехід до аналізу дій Росії біля українських кордонів.

2022 рік. Створення інтерактивної карти фронту після початку повномасштабної війни.

2023 рік. Запуск мобільних застосунків для Android та iOS.

2025 рік. Підписання меморандуму з Міністерством оборони України.

Перевірка інформації

Кожне оновлення карти ґрунтується на офіційних звітах, OSINT-даних і супутникових знімках. Факти публікуються лише після багатоступеневої перевірки. Це дозволяє зменшити ризик дезінформації та забезпечити точність відображення ситуації.

Фінансування та команда

Проєкт утримується переважно завдяки донатам громадян та благодійним внескам. У команді працюють аналітики, айті-фахівці, дизайнери та волонтери. Частина коштів надходить від продажу брендової продукції. Після підписання угоди з Міноборони з’явилася можливість залучати державну підтримку на розвиток інфраструктури. Тоді співзасновник DeepState Роман Погоріли наголосив, що разом з МО проєкт «зможе працювати більш ефективно задля перемоги».

Окрім інформаційної роботи, DeepState активно допомагає армії. Благодійний фонд проєкту фінансує закупівлю дронів, спорядження та техніки. Також через волонтерські канали громадяни передають речі найпершої потреби для бійців.