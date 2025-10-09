З 2022 року з держбюджету витратили майже 5 млн грн на перегляд порно у кримінальних справах

Загальна сума державних витрат на проведення експертиз у кримінальних справах, пов’язаних зі створенням та розповсюдженням порнографічного контенту, може сягати 4,9 млн грн від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Економічна правда».

Щорічно правоохоронні органи відкривають сотні кримінальних проваджень за статтею 301 Кримінального кодексу (КК) України. За даними Офісу генерального прокурора, лише з січня по серпень поточного року було зареєстровано 1464 кримінальні справи щодо виробництва порнографічної продукції. Водночас далеко не всі провадження доходять до судового розгляду.

З 2022 року українські суди винесли 247 вироків у подібних справах. Засуджено 287 осіб, з яких близько 150 звинуватили у поширенні власного контенту. У кожному такому провадженні призначається обов’язкова експертиза матеріалів.

Експерти отримують винагороду від держави за перегляд матеріалів справи. Середня вартість експертних досліджень у межах одного вироку становить 11,3 тис. грн, хоча таких експертиз може бути декілька. Згідно з окремими судовими рішеннями, за 33 години перегляду відеоматеріалів фахівець отримав близько 15 тис. грн, що становить приблизно 500 грн за годину роботи.

Додатковою статтею витрат є так звані контрольні закупки. Це поширена практика у справах за статтею 301 КК, коли поліціянти або їхні агенти під виглядом звичайних користувачів купують порнографічний контент, після чого фіксують факт збуту. За підрахунками видання, у близько 25 справах зазначено суму таких операцій, яка загалом становить близько 60 тис. грн.

Окремо варто враховувати витрати на судові процеси. За останні три роки відбулося понад 1,7 тисячі судових справ за даними обвинуваченнями. Одне засідання обходиться державі в середньому у 3 тис. грн, тому загальні витрати лише на судовий процес становлять близько 5,1 млн грн.

Ця сума не враховує роботу прокурорів та експертних установ, проведення слідчих дій і часу інших залучених сторін. Водночас суд перекладає витрати на експертизи на засуджених осіб.