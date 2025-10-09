UARU

У вересні 2025 року майже 29 тисяч українців змінили мобільного оператора

У вересні 2025 року користувачі перенесли 28 557 мобільних номерів між операторами. Найбільше абонентів цього місяця залучив lifecell, тоді як Київстар мав найбільші втрати. Про це йдеться в офіційному звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

За інформацією регулятора, до мережі lifecell перейшли 14 460 користувачів, натомість оператор втратив 6 265. Загалом lifecell збільшив абонентську базу на 8 195 номерів. Це найкращий результат серед усіх операторів стільникового зв’язку за місяць.

Київстар, на відміну від lifecell, втратив абонентів. До мережі оператора перейшли 6 571 користувач, але її покинули 12 403. Абонентська база скоротилася на 5 832 номери. Це найбільша втрата серед мобільних операторів за вересень поточного року.

Vodafone Україна також зафіксував відтік абонентів. До мережі компанії перейшли 7 504 користувачі, але до інших операторів пішли 9 693. У підсумку абонентська база зменшилася на 2 119 номерів.

Інтертелеком і Тримоб показали мінімальну активність у міграції абонентів. До Інтертелеком перейшли 6 користувачів, але мережу покинули 87. Загалом оператор втратив 81 абонента. До Тримоб перейшли 16 користувачів, проте до конкурентів пішли 109. Загалом втрата склала 93 номери.

Нагадаємо, що послуга перенесення номера (MNP) працює в Україні з 1 травня 2019 року. Вона дає змогу абонентам змінювати оператора, зберігаючи свій телефонний номер. За весь час її роботи загальна кількість перенесених номерів сягнула 1 137 070.

