Starlink Direct to Cell вже забезпечує найбільше 4G-покриття у світі

Сервіс супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell наразі забезпечує найбільше у світі 4G-покриття. Про це повідомляється в офіційному акаунті Starlink у соцмережі X.

На сьогодні сервісом користуються понад сім мільйонів абонентів, розташованих на всіх п’яти континентах планети. Технологія дозволяє власникам звичайних LTE-смартфонів підключатися до супутникового зв’язку без необхідності використання спеціалізованого обладнання. Користувачі отримують доступ до голосових дзвінків, відеозв’язку та месенджерів у тих локаціях, де традиційні наземні оператори не забезпечують покриття.

- Реклама -

Компанія SpaceX раніше заявляла, що система Starlink Direct to Cell створена спеціально для забезпечення стабільного зв’язку в найвіддаленіших та важкодоступних регіонах. Технологія фактично усуває проблему «мертвих зон», де класична телекомунікаційна інфраструктура відсутня або працює нестабільно.

В Україні також розпочалося впровадження цієї технології. Мобільний оператор «Київстар» оголосив про перше в країні тестування Starlink Direct to Cell, яке триватиме у жовтні та листопаді цього року. На початковому етапі компанія перевірятиме можливість надсилання SMS-повідомлень через супутниковий зв’язок. Після успішного завершення тестів абоненти зможуть користуватися інтернетом та голосовим зв’язком VoLTE.