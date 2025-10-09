UARU

Де є інтернет без світла: ЛУН і Мінцифри оновили мапу провайдерів, стійких до блекаутів

Мапа інтернету під час знеструмлень від ЛУН і Мінцифри

Знайти провайдера, який забезпечує інтернет під час блекаутів, тепер можна за кілька хвилин. Мапа інтернету під час знеструмлень від ЛУН і Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри) показує, де саме працює зв’язок без електроенергії, скільки коштує підключення й що кажуть реальні користувачі.

Чому це важливо

Тривалі знеструмлення стали буденністю. Без електроенергії неможливо працювати, навчатися дистанційно чи спілкуватися з близькими. Під час повітряних тривог доступ до месенджерів і новинних ресурсів стає критично важливим для особистої безпеки.

Саме тому стабільне інтернет-підключення, яке працює без електропостачання, стало частиною цифрової інфраструктури держави в умовах війни.

Функціонал сервісу

Мапа інтернету під час знеструмлень працює максимально просто. Користувач бачить всю потрібну інформацію за своєю геолокацією:

  • Технічні можливості провайдерів. Сервіс показує, які компанії забезпечують зв’язок у конкретному будинку без електромережі. Тривалість автономної роботи — від 4 до 72 годин і більше залежно від типу обладнання й технології підключення.
  • Типи технологій. Мапа відображає, яку саме технологію використовує провайдер: оптоволоконні лінії, кабельний інтернет чи бездротові рішення. Різні технології по-різному витримують перебої в електропостачанні, що впливає на надійність зв’язку.
  • Фінансова інформація. На платформі можна одразу порівняти вартість підключення й доступні тарифні пакети різних компаній. Це економить час, який раніше йшов на телефонні дзвінки до кожного провайдера.
  • Перевірені відгуки. Користувачі діляться реальним досвідом роботи інтернету під час блекаутів. Такі відгуки — найчесніший показник справжньої надійності провайдера в екстремальних умовах.

Розвиток проєкту

Платформа зростає дивовижними темпами. У листопаді 2023 року на мапі було лише 7 інтернет-провайдерів. За неповних два роки кількість учасників збільшилася до 128 компаній — у 17 разів порівняно зі стартом.

Географія покриття теж суттєво розширилася. Понад 96 000 адрес в усій Україні мають підтверджений доступ до автономного інтернету. Ця цифра щодня зростає — до проєкту приєднуються нові провайдери, а наявні розширюють зону покриття.

Найбільше адрес зі стабільним зв’язком під час знеструмлень — у трьох обласних центрах: Києві, Одесі й Львові. Розвинена інфраструктура великих міст дала їм змогу швидше пристосуватися до нових реалій.

Конкуренція як рушій прогресу

Зростання кількості учасників мапи підживлює здорову конкуренцію на ринку телекомунікаційних послуг. Інтернет-провайдери швидко зрозуміли запит на безперебійний зв’язок і почали активно вкладати кошти в системи резервного живлення. Результат — найконкурентнішими стають компанії, які забезпечують найтривалішу автономну роботу.

Така ситуація на користь споживачам. Провайдери змушені постійно поліпшувати якість послуг і збільшувати тривалість автономної роботи обладнання, аби залишатися привабливими для клієнтів.

Як скористатися сервісом

Перевірити наявність стабільного інтернету за своєю адресою можна на офіційній мапі сервісу. Інтерфейс автоматично визначає геолокацію й показує доступних провайдерів із детальною інформацією про їхні можливості.

Інтернет-провайдери, які забезпечують зв’язок протягом 4 і більше годин в умовах знеструмлень й бажають приєднатися до проєкту, можуть надіслати заявку на електронну адресу misto@lun.ua з темою листа «Стійкий Київ».

