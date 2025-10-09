UARU

LG представила сервіс Gallery+ для відображення творів мистецтва на телевізорах

Сервіс LG Gallery+ пропонує понад 4000 творів мистецтва для домашніх екранів
Вінсент ван Гог, 1853–1890. Поле пшениці з кипарисами, 1889 © The National Gallery, London

Компанія LG Electronics представила новий візуальний сервіс LG Gallery+, який трансформує телевізори в інтерактивні художні галереї. Платформа пропонує понад 4000 відібраних зображень та функції персоналізації на базі штучного інтелекту. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі LG Electronics.

Сервіс об’єднує образотворче мистецтво, кінематографічні кадри, ігрову графіку та фотографії. Користувачі отримують доступ до шедеврів із Лондонської Національної галереї, зокрема творів Вінсента ван Гога «Поле пшениці з кипарисами» та Жоржа Сера «Купальники в Аньєрі». Партнерство з Ubisoft відкриває візуальні світи популярних ігор Assassin’s Creed Shadows та Rainbow Six Siege.

Сьюзен Нунан, комерційна директорка National Gallery Global, зазначила важливість доступності мистецтва. За її словами, співпраця з LG Gallery+ дозволяє домівкам по всьому світу отримати доступ до музейних шедеврів, які надихають та дарують естетичну насолоду поза стінами галереї.

Платформа надає широкі можливості налаштування контенту під індивідуальні смаки. Система дозволяє поєднувати візуальні образи з музичним супроводом, створюючи потрібну атмосферу — від релаксації під інді- та лоуфай-треки до теплих мелодій для часу з гостями. Інтеграція з Google Photos відкриває доступ до особистих спогадів користувачів. А технологія Google Gemini генерує унікальні художні роботи на основі текстових описів та концепцій.

Адаптивні функції забезпечують оптимальне відображення контенту в різних умовах освітлення. Технологія AI Brightness Control автоматично регулює яскравість та чіткість зображення. Режими Always-On-Display та заставки підтримують ефект постійної художньої експозиції на екрані телевізора.

LG Gallery+ працює на платформі webOS, відзначеній галузевими нагородами. Базова версія сервісу безплатно доступна на телевізорах LG 2025 року випуску більш ніж у 150 країнах світу. Розширена версія з преміумконтентом та додатковими функціями пропонується за щомісячною підпискою через webOS Pay у 23 країнах, включаючи Південну Корею, США та більшість європейських держав.

Кріс Джо, керівник бізнес-центру webOS Platform у LG Media Entertainment Solution Company, підкреслив персоналізований характер сервісу. На його думку, LG Gallery+ перетворює телевізійні екрани на індивідуальні художні полотна, що відображають особистий стиль власників.

Компанія планує розширити географію присутності сервісу. Програма webOS Re:New забезпечить доступ до LG Gallery+ для власників старших моделей телевізорів пізніше цього року. Контентна бібліотека оновлюється щомісяця, підтримуючи актуальність та різноманітність візуальних матеріалів для користувачів платформи.

Нагадаємо, нещодавно OLED-телевізори LG 2025 року отримали сертифікацію TÜV Rheinland за ідеальне зображення при домашньому освітленні.

Редакція Mediasat
