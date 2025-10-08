UARU

MEGOGO запускає спільну передплату з YouTube. Це перша у світі колаборація такого формату

MEGOPACK Y

Український медіасервіс MEGOGO оголосив про партнерство з компанією Google й запуск нового передплатного пакета MEGOPACK Y. Користувачі отримають об’єднаний доступ до YouTube Premium, відеоконтенту, спортивних трансляцій й музичного стримінгу. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі MEGOGO.

Компанія наголошує, що така колаборація відбувається вперше не лише в Україні, а й у світі. Новий пакет відповідає потребам аудиторії в комплексному розважальному контенті.

MEGOPACK Y включає передплату «Максимальна» від MEGOGO. Вона охоплює телебачення, фільми, серіали, освітній контент, спортивні трансляції, аудіоматеріали й дитячі програми. Також користувачі отримують індивідуальну передплату на YouTube Premium разом із YouTube Music.

Пакет дає змогу заощадити порівняно з окремими передплатами на обидва сервіси. Оплата відбувається одним платежем, що спрощує керування підписками. Сервіс дає змогу використовувати фоновий режим відтворення, офлайн-доступ до контенту й можливість створення кількох профілів.

Вартість передплати за акційною ціною — 449 гривень у перший місяць користування. Від другого місяця вартість становитиме 499 гривень щомісяця.

Пропозиція підійде для аудиторії з різними вподобаннями: шанувальників кіно й музики, користувачів, які цінують зручність цифрових сервісів. MEGOGO надає доступ до ранніх прем’єр, ексклюзивного контенту й спортивних трансляцій. YouTube Premium дає змогу дивитися улюблені програми та слухати музику без реклами.

«Колаборація з YouTube — ще один крок у розвитку нашої екосистеми. Об’єднуючи перегляд контенту на MEGOGO з безлімітною музикою та відео YouTube Premium, ми створюємо додаткову цінність для користувачів», — коментує Володимир Боровик, співзасновник MEGOGO.

Він зазначає, що це не просто комбінація сервісів, а новий підхід до цифрових розваг. Формат поєднує світові практики й локальні потреби ринку. Боровик додає, що в умовах воєнного стану українці дедалі більше цінують можливість емоційного перезавантаження. Музика та відео стають інструментами психологічного відпочинку.

Запуск MEGOPACK Y продовжує стратегію розвитку MEGOGO як міжнародного сервісу. У 2024 році компанія презентувала MEGOPACK N+S (раніше — MEGOPACK XL) із доступом до Netflix й Setanta Sports. Нове партнерство з YouTube розширює контентну пропозицію й підвищує активність користувачів.

Угода між MEGOGO й Google передбачає запуск пакета в Україні. Проте компанії планують масштабувати цей формат на інші ринки.

