MEGOGO покаже матч Ісландія – Україна на OTT-платформі й ефірному каналі «MEGOGO СПОРТ»

10 жовтня збірна України зіграє виїзний матч із командою Ісландії у третьому турі кваліфікації до чемпіонату світу (ЧС) 2026 року. Поєдинок на арені «Лейгардальсведлюр» у Рейк’явіку почнеться об 21:45 за київським часом. Про це йдеться у повідомленні медіасервісу MEGOGO.

Медіасервіс володіє ексклюзивними правами на трансляцію відбіркових матчів збірної на Мундіаль. Користувачі зможуть подивитися гру на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» або «MEGOPACK N+S». Також трансляцію можна переглянути безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі цифрового телебачення T2 й кабельних мережах.

Глядачі MEGOGO зможуть знайти трансляцію у кількох розділах платформи. Матч буде доступний у підрозділі «Футбол» розділу «Спорт», на каналі «MEGOGO Футбол Перший» та на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення». Останній з’явиться на сервісі в день гри.

Коментуватимуть поєдинок Вадим Скічко й Віталій Волочай. За годину до початку матчу стартує передматчева студія з ведучим Вадимом Шевякіним. До нього приєднаються колишній гравець збірної України Олександр Головко й футбольний аналітик Андрій Колісник. Безпосередньо з ісландської столиці до студії долучиться кореспондент Олександра Кучеренко.

Українська команда поки що не здобула перемоги у кваліфікаційному турнірі. У попередніх турах збірна поступилася Франції з рахунком 0:2 й зіграла внічию з Азербайджаном 1:1.