Кількість SIM-карток в Україні скоротилася на 1,6 млн, а доходи операторів зросли на 7,1 млрд грн

Новини
Смартфон та вежа стільникового зв'язку
Фото: Getty Images

Мобільні оператори України отримали у першому півріччі 2025 року на 7,1 млрд грн більше доходів від надання послуг мобільного зв’язку порівняно з першим півріччям минулого року (зростання на 22,6%). Про це свідчать оновлені дані дашборду Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Загальний обсяг доходів від мобільного зв’язку за перші два квартали сягнув 38,9 млрд грн проти 31,8 млрд грн у першому півріччі 2024 року. Основну частину надходжень дали послуги передачі даних, насамперед доступ до інтернету. Їхня частка становила 68,3% проти 67,1% роком раніше. Натомість частка доходів від голосової телефонії скоротилася на 0,4 відсоткового пункту й тепер становить 11%.

Доходи телекому у першому півріччі 2025

Ще помітніше зріс показник ARPU – середньомісячний дохід на абонента. Його розраховують від надання послуг мобільного зв’язку у розрахунку на одну активну ідентифікаційну карту. Показник збільшився до 135,6 грн на місяць, що на 28,6% більше порівняно з першим півріччям 2024 року.

Загальна кількість SIM-карток в Україні натомість зменшується. Їхня кількість скоротилася на 1,6 млн одиниць і становить нині 47,9 млн. Так само й ідентифікаційних карток, через які користувачі отримували доступ до інтернету, стало менше на 400 тис. одиниць – до 35,4 млн.

Кількість карток із доступом до мережі 4G, однак, продовжує зростати, хоча й повільніше, ніж минулого року. За звітний період цей показник збільшився на 800 тис. одиниць і досяг 30,5 млн. Для порівняння: у 2024 році приріст становив 3,1 млн карток.

Загальні доходи від надання всіх послуг електронних комунікацій – мобільного й фіксованого голосового зв’язку, фіксованого інтернету та доступу до інфраструктури – сягнули 60,9 млрд грн. Це на 17,9% більше порівняно з першим півріччям 2024 року.

Доходи від фіксованого інтернету зросли помірніше – на 3% до 12,1 млрд грн. Водночас кількість точок приєднання скоротилася на 0,5% і становить 8,4 млн.

У НКЕК зазначають, що всі наведені фінансово-економічні показники подано без урахування податку на додану вартість.

Зазначимо, що зменшення загальної кількості SIM-карток продовжує тогорічну тенденцію. У 2024 році кількість SIM-карток мобільного зв’язку в Україні скоротилася на 3% й станом на кінець року становила 48,8 млн.

Редакція Mediasat
