Українському іномовленню виповнилося 10 років

У 2025 році українське іномовлення відзначило десятиріччя. Про це повідомила пресслужба державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» (ДП «МПІУ»).

Нову історію українського іномовлення відкрив телеканал UATV, який 1 жовтня 2015 року вийшов в ефір. Канал створили для популяризації України у світі й протидії російській пропаганді. У грудні того ж року Верховна Рада ухвалила Закон «Про систему іномовлення України».

- Реклама -

10 років боротьби за правду: історія українського іномовлення

Watch this video on YouTube

Сьогодні ДП «МПІУ» об’єднує сім медіапроєктів: «FreeДом», «Дім», UATV.English, UATV.Arabic, UATV.Español, The Gaze та UATV.Português. Ці платформи виробляють і поширюють контент шістьма мовами — англійською, арабською, іспанською, португальською, російською й українською. Контент транслюють два телеканали та понад п’ятдесят цифрових платформ.

На осінь підприємство планує запустити ютуб-канали німецькою й турецькою мовами. Також цього року ДП «МПІУ» запустило два FAST-канали (Free Ad-Supported Streaming Television) з українським контентом телеканалу «Дім» та цілодобовий стрім під брендом UATV.English, де англійською адаптують контент різних каналів іномовлення.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

10 лет украинского иновещания: от UATV до FREEДОМ. Взгляд на медиасопротивление

Watch this video on YouTube

Ефірні телеканали транслюють через шість супутників і мережі національних кабельних операторів, операторів direct-to-home (DTH) та Internet Protocol Television (IPTV) у 44 країнах. Контент також доступний на 20 міжнародних over-the-top (OTT) платформах. Цифрова екосистема іномовлення на 30 вересня цього року мала 6,5 мільйона підписників у YouTube, Facebook, TikTok, Telegram, X та WhatsApp.

Від початку року контент на всіх цифрових майданчиках зібрав понад 1,14 мільярда переглядів. Найвищі показники мають канали «FreeДом», «FreeДом.Live», UATV.English та «Дім» на YouTube. Водночас частка переглядів із-за кордону російськомовного контенту становить 90 відсотків, а англомовного, арабомовного, іспаномовного й португаломовного — 99 відсотків. YouTube-канали мають 4,5 мільйона підписників і 2,9 мільярда переглядів.

«Зараз для нас важливо говорити світові про Україну не лише через призму війни, а також показувати нашу спроможність до відновлення, силу наших людей, нашу самобутність, історію, культуру, науку. Щоб світ знав і розумів, Україна — не лише війна, українцям є кого захищати й за що боротися, і ми ніколи не здамося», — зазначила генеральна директорка ДП «МПІУ» Юлія Бін.

Водночас керівниця підприємства наголосила, що протидія російській пропаганді лишається пріоритетом. Викриття ворожих фейків і маніпуляцій різними мовами для різних аудиторій лишається актуальним, бо Російська Федерація посилює свої гібридні операції в усьому світі. Тому ДП «МПІУ» прагне збільшити кількість мов і платформ для поширення правди про Україну й українську позицію.

Підприємство планує прем’єру нових проєктів на телеканалах «Дім» і «FreeДом», розширення мовних лінійок, масштабування у цифровому просторі. Також у планах — запуск нових власних FAST-каналів, цифрового радіо й розробка власних вебдодатків. ДП «МПІУ» планує глибше використовувати інструменти штучного інтелекту (ШІ) та розширити мережу дистрибуції ефірних телеканалів за кордоном.