UARU

UARU

Українському іномовленню виповнилося 10 років

НовиниТелебачення
Українському іномовленню виповнилося 10 років

У 2025 році українське іномовлення відзначило десятиріччя. Про це повідомила пресслужба державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» (ДП «МПІУ»).

Нову історію українського іномовлення відкрив телеканал UATV, який 1 жовтня 2015 року вийшов в ефір. Канал створили для популяризації України у світі й протидії російській пропаганді. У грудні того ж року Верховна Рада ухвалила Закон «Про систему іномовлення України».

- Реклама -
10 років боротьби за правду: історія українського іномовлення

Сьогодні ДП «МПІУ» об’єднує сім медіапроєктів: «FreeДом», «Дім», UATV.English, UATV.Arabic, UATV.Español, The Gaze та UATV.Português. Ці платформи виробляють і поширюють контент шістьма мовами — англійською, арабською, іспанською, португальською, російською й українською. Контент транслюють два телеканали та понад п’ятдесят цифрових платформ.

На осінь підприємство планує запустити ютуб-канали німецькою й турецькою мовами. Також цього року ДП «МПІУ» запустило два FAST-канали (Free Ad-Supported Streaming Television) з українським контентом телеканалу «Дім» та цілодобовий стрім під брендом UATV.English, де англійською адаптують контент різних каналів іномовлення.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому
10 лет украинского иновещания: от UATV до FREEДОМ. Взгляд на медиасопротивление

Ефірні телеканали транслюють через шість супутників і мережі національних кабельних операторів, операторів direct-to-home (DTH) та Internet Protocol Television (IPTV) у 44 країнах. Контент також доступний на 20 міжнародних over-the-top (OTT) платформах. Цифрова екосистема іномовлення на 30 вересня цього року мала 6,5 мільйона підписників у YouTube, Facebook, TikTok, Telegram, X та WhatsApp.

Українському іномовленню виповнилося 10 років — інфографіка
Українському іномовленню виповнилося 10 років — інфографіка

Від початку року контент на всіх цифрових майданчиках зібрав понад 1,14 мільярда переглядів. Найвищі показники мають канали «FreeДом», «FreeДом.Live», UATV.English та «Дім» на YouTube. Водночас частка переглядів із-за кордону російськомовного контенту становить 90 відсотків, а англомовного, арабомовного, іспаномовного й португаломовного — 99 відсотків. YouTube-канали мають 4,5 мільйона підписників і 2,9 мільярда переглядів.

«Зараз для нас важливо говорити світові про Україну не лише через призму війни, а також показувати нашу спроможність до відновлення, силу наших людей, нашу самобутність, історію, культуру, науку. Щоб світ знав і розумів, Україна — не лише війна, українцям є кого захищати й за що боротися, і ми ніколи не здамося», — зазначила генеральна директорка ДП «МПІУ» Юлія Бін.

Водночас керівниця підприємства наголосила, що протидія російській пропаганді лишається пріоритетом. Викриття ворожих фейків і маніпуляцій різними мовами для різних аудиторій лишається актуальним, бо Російська Федерація посилює свої гібридні операції в усьому світі. Тому ДП «МПІУ» прагне збільшити кількість мов і платформ для поширення правди про Україну й українську позицію.

Українському іномовленню виповнилося 10 років — інфографіка
Українському іномовленню виповнилося 10 років — інфографіка

Підприємство планує прем’єру нових проєктів на телеканалах «Дім» і «FreeДом», розширення мовних лінійок, масштабування у цифровому просторі. Також у планах — запуск нових власних FAST-каналів, цифрового радіо й розробка власних вебдодатків. ДП «МПІУ» планує глибше використовувати інструменти штучного інтелекту (ШІ) та розширити мережу дистрибуції ефірних телеканалів за кордоном.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Кількість SIM-карток в Україні скоротилася на 1,6 млн, а доходи операторів зросли на 7,1 млрд грн

Доходи українських операторів мобільного зв'язку досягли 38,9 млрд грн (+22,6%) при зменшенні SIM-карток. ARPU зріс до 135,6 грн.
Новини

MEGOGO запускає спільну передплату з YouTube. Це перша у світі колаборація такого формату

MEGOGO та Google запустили MEGOPACK Y – спільну передплату медіасервіса з YouTube Premium. Це перша подібна колаборація у світі. Вартість від 449 грн/міс.
Новини

MEGOGO покаже матч Ісландія – Україна на OTT-платформі й ефірному каналі «MEGOGO СПОРТ»

10 жовтня збірна України зіграє виїзний матч із командою Ісландії у третьому турі кваліфікації до чемпіонату світу (ЧС) 2026 року.
Новини

Стандарт UFS 5.0 подвоїть швидкість роботи мобільної пам’яті

Асоціація розробників стандартів JEDEC наближається до фінального етапу створення нового покоління флешпам'яті Universal Flash Storage (UFS) 5.0.
Новини

Мережа кінотеатрів «Планета Кіно» закриває власний онлайн-кінотеатр

Мережа кінотеатрів «Планета Кіно» закриває онлайн-кінотеатр «Планета Онлайн», запущений на початку 2025 року. На створення проєкту витратили $1 млн.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати