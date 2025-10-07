Мені здається, що стартап – це як новий вид спорту, у якому ви починаєте свій шлях. Спочатку нічого не виходить, вправи незрозумілі, рухи незграбні, а цілі здаються недосяжними. Однак ви не здаєтеся та наполегливо продовжуєте йти до своєї мети й через деякий час досягаєте результату, ставши вже не новачком, а професіоналом у певному виді спорту.

Але чи вийшло б у вас без допомоги? На початку шляху тренер і команда допомагають не здаватися, підказують та страхують. У світі бізнесу, починаючи свій стартап, ви теж не наодинці. Тут тренерами й командою є найрізноманітніші платформи: для фінансування, керування процесами, побудови сайту, запуску маркетингових кампаній, сервіси для розробки тощо.

Думаю, вам буде цікаво дізнатися, що таке стартап і які платформи варто використовувати для його розвитку.

Що таке стартап і які його види існують

Стартап – це молода компанія, що прагне втілити свої ідеї у життя, масштабується і займається пошуком бізнес-моделей, які дадуть швидкий результат. Головна відмінність стартапів від звичайного бізнесу в тому, що в них немає готового продукту або послуги для продажу, все створюється тільки на ідеї та вірі в те, що продукт зацікавить суспільство.

Засновники стартапів вивчають ринок та намагаються вчасно закрити потреби людей своїм продуктом чи послугою. А ще одна відмінність від звичайного бізнесу – це відсутність фінансування. Тому молода команда залучає інвесторів, яких зацікавив їх продукт. І тут справді, як у спорті: звичайний бізнес нагадує заняття у звичному тренажерному залі, а стартап – це ніби потрапити до тренажерного залу, переїхавши у нове місто та ще й змінити тренера.

А щоб стало ще зрозуміліше, давайте розповім вам про те, на які види поділяють стартапи:

Масштабовані стартапи – тут мова йде про нові компанії, які ставлять за основну мету швидкий вихід на ринок своїх послуг чи продуктів, вони швидко зростають та потребують великих інвестицій, а у разі успіху отримують високі прибутки.

Стартапи малого бізнесу – займаються створенням унікальних продуктів чи послуг, які можуть бути розробленими в обмеженій кількості й націлені на розвиток у певному сегменті ринку. Вони спрямовують свою діяльність на обмежену аудиторію. Але якщо правильно заявляють про себе, стартап досягає успіху.

Корпоративні стартапи – це стартапи, які запроваджуються власниками великих компаній через зміни ринку, збільшення конкуренції та появу нових технологій. Їхній шлях до успіху значно легший, адже компанії уже мають свою базу клієнтів та побудовані бізнес-процеси.

Соціальні стартапи – ой тут мова піде про організації, які перш за все прагнуть розв’язувати глобальні проблеми у сфері екології, медицини, навчання тощо. Їх головна мета не лише дохід, а й зміна суспільства і збереження ресурсів планети.

Marvin Meyer / Unsplash

Найкращі платформи для стартапу: від новачка до золотого медаліста

Що таке стартапи, ви вже дізналися. Думаю, що вони й вам нагадують новий вид спорту у вашому житті. На початку шляху вам допомагають тренер та наполегливість. Без них було б дуже складно та напевно ви б і завзятість втратили та не досягли поставлених цілей. Тут випливає висновок, що потрібен помічник і тоді шлях стає простіший та зрозуміліший. Для стартапів такими є різні платформи, які, як тренери, ведуть до успіху крок за кроком, день у день.

Ми зібрали для вас підбірку найкращих 8 платформ, які точно мають бути у вашій спортивній сумці.

Запускаючи стартап, варто подбати про email-розсилки, рекламу тощо. Це потрібно для того, щоб про ваші продукти та послуги дізналось якомога більше людей. З цим чудово допоможе Селзі.

Українська платформа у сфері маркетингу заполонила серця багатьох спеціалістів, а також початківців у цій справі. Її інтуїтивний і зрозумілий інтерфейс не потребує навичок у користуванні, та навіть новачки, які намагаються запустити новинку у світ, з легкістю будуть з нею на ти.

Selzy пропонує безліч можливостей: шаблони листів для email-розсилок, візуальний HTML-конструктор, А/В-тестування та інструменти для аналізу успішності ваших маркетингових кампаній. А якщо у вас виникають питання, то ви можете звернутись до чату підтримки, що працює 24/7. Селзі – як ваш особистий тренер, який допоможе заявити про себе світу.

Зазвичай у стартапів виникає думка, де брати кошти? Щоб легко розв’язати це питання у вашій спортивній сумці мають бути платформи для залучення фінансування. Наприклад, Kickstarter.

Це платформа, де, якщо ви власник стартапу, то можете розмістити свої продукти, детально описати їх та отримати фінансування від потенційних клієнтів. І якщо буде досягнуто потрібної суми, люди які профінансували проєкт, отримують продукт першими ще до офіційного запуску.

Найчастіше на цій платформі запускають проєкти розробки гаджетів, новітніх технологій, книг, фільмів, музики тощо. Kickstarter дає доступ до понад 18 мільйонів користувачів, які можуть стати потенційними інвесторами та сприяти виходу на глобальний ринок. Та варто знати, що платформа не підтримує українську валюту, тому слід мати рахунок у США чи ЄС.

Це ще одна платформа для залучення коштів до стартапу. Вона має більш гнучкі можливості, ніж Kickstarter і підходить як для стартапу, так і некомерційних проєктів. Фінансування тут продовжується навіть після досягнення мети, тому автори проєкту не мають жорстких обмежень у часі.

Indiegogo дозволяє вийти на міжнародний ринок для тестування попиту на інновації чи соціальні ідеї. А також платформа може похизуватися підтримкою PayPal та іншими популярними платіжними системами.

Ось ще одна потрібна платформа, якщо ви створюєте свій стартап. Можна сказати, що це своєрідний планер ідей, завдань та спосіб контролювати всі процеси у вашій компанії. Це потрібно для того, щоб знати, хто чим займається, та уникнути хаосу у процесах. У спорті, наприклад, ви теж маєте чіткий план та графік тренувань, якого дотримуєтеся.

Asana – це інструмент який підходить як великим компаніям, так і малим стартапам. В ній зібрані інструменти, що дають змогу створювати проєкти, а також поділяти їх на підпроєкти. Тут ви можете ставити певні задачі, призначати відповідальних осіб та контролювати процес. Все чітко, структуровано та без хаосу.

Slidebean / Unsplash

Щоб швидко протестувати та візуалізувати ваші ідеї варто звернутись до Figma. Завдяки цій платформі ви можете розробляти візуальні макети сайтів чи додатків, продумувати анімаційні прототипи та збирати всю команду онлайн за одним проєктом. Платформа зібрала багато безкоштовних плагінів. Тут ви знайдете необхідні елементи – від шаблонів сторінок до кнопок та іконок.

Розробники цього інструменту подбали про безкоштовний доступ до базових функцій. А також надали можливість інтеграції з іншими інструментами та сервісами для розробки продуктів у цифровому просторі. Думаю, це чудове рішення, якщо ви на початку створення свого стартапу, щоб перевірити ідеї та перетворити вашу уяву на візуальний прототип.

Думаю, ви згодні: для того, щоб презентувати свій товар, потрібно створити ефектну презентацію чи підготувати комерційну пропозицію. Тут вам допоможе, відома всім, Canva, тож додайте і її до свого списку платформ під час розвитку стартапу.

Canva – це простий, доступний кожному інструмент для створення візуального контенту: презентацій, графіки, постів, блогів тощо. У її інтерфейсі зібрано сотні готових шаблонів, як безкоштовних, так і преміум, які можна редагувати та підлаштовувати під свої потреби. Однак варто зазначити, що складніші дизайнерські рішення краще створювати у Figma.

На початку розвитку стартапам дуже важливо використовувати всі інструменти та методи для розвитку. І наявність сайту чи додатку – також необхідність. Допомогти з цим можуть такі платформи, як WordPress.

WordPress – це одна з найпопулярніших CMS з управління контентом, яку часто використовують на початкових етапах розвитку. Це інструмент, що не потребує знань програмування, адже інтерфейс пропонує готові шаблони сайтів, які адаптуються під ваші потреби. Однак варто розуміти, що потрібен час на налаштування і підтримку сайту.

WordPress підтримує українську мову та надає змогу користуватися плагінами для SEO, безпеки, інтеграції з соцмережами. Це безкоштовна система, якою може користуватися стартап на початку шляху, без великих вкладень придбавши лише хостинг.

Цю платформу варто використовувати, якщо ваш стартап займається створенням власного продукту і вам потрібно подбати про простір для продажів. Shopify – це популярна платформа, що є спеціалістом у створенні інтернет-магазинів. Рекомендую не залишати її без уваги та залучити до своєї команди, якщо прагнете масштабуватись онлайн.

Створивши свій сайт для продажів, ви повністю контролюєте його: додаєте товари, слідкуєте за залишками, отримуєте запити та платежі, а також можете відстежувати доставляння. І все це – в межах однієї платформи. Зручно, чи не так?

Однак недолік у тому, що немає повноцінної безкоштовної версії, а вартість планів стартує від 29 $.

Висновок

Розвиток власного стартапу справді складний процес, а ще, враховуючи перешкоди, які трапляються на шляху: нестача коштів, малий попит, велика конкуренція, може здатись, що взагалі нереально втілити свої ідеї у життя.

Та сподіваюсь стаття була для вас корисною. Ви дізнались, що ж таке стартап, його основні види, та платформи, які варто додати до свого спортивного інвентарю. І тут все справді як у спорті, потрібно прикладати багато зусиль та ресурсів, але точно не варто залишатись наодинці. Адже кожен з вище згаданих сервісів допоможе зробити шлях до успіху не таким складним як здається і значно цікавішим.