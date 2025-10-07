UARU

Стандарт UFS 5.0 подвоїть швидкість роботи мобільної пам’яті

Новини
UFS 5.0
JEDEC / TechPowerUp

Асоціація розробників стандартів JEDEC наближається до фінального етапу створення нового покоління флешпам’яті Universal Flash Storage (UFS) 5.0. Основними пріоритетами стандарту стали значне підвищення швидкодії за зниженого енергоспоживання. Про це йдеться у пресрелізі організації.

Новий стандарт забезпечує пропускну здатність 46,6 гігабіта за секунду. Це дозволяє досягати швидкості читання та запису до 10,8 гігабайта за секунду. Такі показники більш як удвічі перевищують можливості попереднього покоління UFS 4.x, з яким новий стандарт зберігає повну сумісність.

Розробники приділили особливу увагу роботі з алгоритмами штучного інтелекту. Стандарт отримав інструменти для вирівнювання каналів передачі даних, що мінімізує ризики втрат інформації та захищає від перешкод. До архітектури інтегровано вбудовану функцію хешування, яка підвищує рівень безпеки збережених даних.

Основними сферами застосування технології стануть мобільні телефони та носимі гаджети. Водночас стандарт призначений для використання в ігрових консолях і системах автомобільної електроніки, де критично важлива швидкість доступу до інформації.

«Члени JEDEC постійно формують стандарти, які стимулюватимуть розвиток наступного покоління мобільних пристроїв і передових додатків. Прихильність комітету до вдосконалення серії UFS прокладає шлях майбутнім інноваціям», — заявив Міан Куддус, голова ради директорів JEDEC і комітету JC-64 з вбудованого зберігання та знімних карт пам’яті.

Асоціація не повідомила конкретних термінів появи перших пристроїв з підтримкою UFS 5.0. Попередня версія стандарту під номером 4.0 вийшла на ринок у 2022 році. Оновлену специфікацію UFS 4.1 представили у січні поточного року.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
