Мережа кінотеатрів «Планета Кіно» закриває онлайн-кінотеатр «Планета Онлайн», який запустила на початку року. Користувачі довідалися про це з повідомлення в застосунку 7 жовтня 2025 року. Про це пише Scroll.media з посиланням на команду мережі.

Онлайн-кінотеатр працював за унікальною концепцією. Сервіс пропонував обмежену, але відібрану добірку — 16 фільмів на тиждень, щотижня з’являлися чотири нові картини. Задум був у тому, щоб не перевантажувати глядача великою кількістю фільмів, а пропонувати відібрані стрічки.

Місячна підписка коштувала 129 гривень, на три дні — 39 гривень. Для глядачів готували додатковий контент — «передфільм» і «післяфільм», де пояснювали особливості кожної картини. На створення й запуск платформи компанія витратила близько мільйона доларів. Запуск кілька разів переносили та повністю перезапускали сайт і застосунок.

Сервіс працюватиме до кінця 2025 року, плату не стягуватимуть. Співвласник мережі Дмитро Деркач у коментарі Forbes Ukraine пояснив, чому компанія вирішила закрити проєкт. За його словами, онлайн-кінотеатр не вдалося зробити прибутковим через малу кількість підписників.

Під час запуску компанія розраховувала на 10 тисяч активних користувачів за пів року, однак до цієї цифри так і не дійшли. Дмитро Деркач зазначив, що команда шукала концепцію, яка не конкурувала б з іншими онлайн-платформами. Опитування показали, що користувачі задоволені сервісом. Попри це, обрана концепція не привабила достатньо нових підписників, щоб досягти прибутковості. Тому компанія й вирішила закрити платформу.