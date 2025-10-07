UARU

UARU

Мережа кінотеатрів «Планета Кіно» закриває власний онлайн-кінотеатр

Новини
Онлайн-кінотеатр Планета Онлайн

Мережа кінотеатрів «Планета Кіно» закриває онлайн-кінотеатр «Планета Онлайн», який запустила на початку року. Користувачі довідалися про це з повідомлення в застосунку 7 жовтня 2025 року. Про це пише Scroll.media з посиланням на команду мережі.

Онлайн-кінотеатр працював за унікальною концепцією. Сервіс пропонував обмежену, але відібрану добірку — 16 фільмів на тиждень, щотижня з’являлися чотири нові картини. Задум був у тому, щоб не перевантажувати глядача великою кількістю фільмів, а пропонувати відібрані стрічки.

- Реклама -

Місячна підписка коштувала 129 гривень, на три дні — 39 гривень. Для глядачів готували додатковий контент — «передфільм» і «післяфільм», де пояснювали особливості кожної картини. На створення й запуск платформи компанія витратила близько мільйона доларів. Запуск кілька разів переносили та повністю перезапускали сайт і застосунок.

Сервіс працюватиме до кінця 2025 року, плату не стягуватимуть. Співвласник мережі Дмитро Деркач у коментарі Forbes Ukraine пояснив, чому компанія вирішила закрити проєкт. За його словами, онлайн-кінотеатр не вдалося зробити прибутковим через малу кількість підписників.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Під час запуску компанія розраховувала на 10 тисяч активних користувачів за пів року, однак до цієї цифри так і не дійшли. Дмитро Деркач зазначив, що команда шукала концепцію, яка не конкурувала б з іншими онлайн-платформами. Опитування показали, що користувачі задоволені сервісом. Попри це, обрана концепція не привабила достатньо нових підписників, щоб досягти прибутковості. Тому компанія й вирішила закрити платформу.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO
- Реклама -

Читайте також

Новини

Кількість SIM-карток в Україні скоротилася на 1,6 млн, а доходи операторів зросли на 7,1 млрд грн

Доходи українських операторів мобільного зв'язку досягли 38,9 млрд грн (+22,6%) при зменшенні SIM-карток. ARPU зріс до 135,6 грн.
Новини

MEGOGO запускає спільну передплату з YouTube. Це перша у світі колаборація такого формату

MEGOGO та Google запустили MEGOPACK Y – спільну передплату медіасервіса з YouTube Premium. Це перша подібна колаборація у світі. Вартість від 449 грн/міс.
Новини

MEGOGO покаже матч Ісландія – Україна на OTT-платформі й ефірному каналі «MEGOGO СПОРТ»

10 жовтня збірна України зіграє виїзний матч із командою Ісландії у третьому турі кваліфікації до чемпіонату світу (ЧС) 2026 року.
Новини

Стандарт UFS 5.0 подвоїть швидкість роботи мобільної пам’яті

Асоціація розробників стандартів JEDEC наближається до фінального етапу створення нового покоління флешпам'яті Universal Flash Storage (UFS) 5.0.
Новини

ChatGPT навчився запускати Spotify, Figma та інші застосунки прямо у чаті

Компанія OpenAI запустила пілотний проєкт, що дозволяє користувачам працювати зі сторонніми сервісами безпосередньо у вікні чат-бота.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати