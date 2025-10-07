«Київстар» запустив 5G у роумінгу у понад 30 країнах світу

Провідний український оператор електронних комунікацій «Київстар» значно розширив географію доступності 5G для своїх клієнтів за кордоном. Мобільний інтернет п’ятого покоління тепер працює в мережах понад 40 операторів-партнерів у 32 країнах.

Послугу запустили 21 липня цього року. Всього за місяць компанія майже подвоїла кількість країн, де доступний швидкісний мобільний інтернет, — із 15 до 32. Список продовжує зростати.

- Реклама -

У переліку доступних країн — держави Європейського Союзу (ЄС) й інші. Абоненти можуть користуватися 5G у Польщі, Німеччині, Франції, Італії, Австрії, Нідерландах, Бельгії, Чехії, Швейцарії, Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії, Великій Британії та інших країнах. Технологія також доступна в Канаді, Катарі й Молдові.

Щоб користуватися швидкісним зв’язком, потрібні смартфон, що підтримує 5G, й активна 4G (USIM) або цифрова eSIM-картка. У налаштуваннях телефону треба обрати мережу 5G. Послуга працює автоматично у зонах покриття 5G-мереж операторів-партнерів. Додаткових платежів чи налаштувань не треба — тарифні умови не змінюються.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Водночас оператор адаптує умови послуги «Роумінг як вдома» до стандартів Європейського Союзу. Оновлені тарифи включають безліміт на вхідні дзвінки за кордоном, спільний пул хвилин для дзвінків до України й збільшений обсяг мобільного трафіку. У деяких тарифних планах гігабайти можна використовувати і в Україні, й у країнах роумінгу.

«Ми продовжуємо інвестувати у розвиток сучасних технологій, щоб наші абоненти могли користуватися швидкісним та якісним мобільним інтернетом навіть за кордоном. Запуск 5G у роумінгу є важливим етапом цієї стратегії. «Київстар» став першим оператором в Україні, який розпочав адаптацію тарифів до нових правил ЄС. Наші клієнти можуть відчути переваги єдиного європейського роумінгового простору вже сьогодні, не чекаючи 2026 року», — заявив генеральний директор компанії Олександр Комаров.

Наразі послугою «Роумінг як вдома» скористалися майже 3 мільйони абонентів оператора. Функція діє у 28 країнах за замовчуванням й не потребує окремої активації. Послуга входить до понад 100 тарифних планів для приватних користувачів і бізнес-клієнтів. Змінити тарифний план можна в мобільному додатку «Мій Київстар» або за допомогою USSD-команд.