«Київстар» скасував планове відключення 3G у Чернігові

3G

Оператор електронних комунікацій «Київстар» відклав відключення мережі третього покоління (3G) та завершення міграції абонентів на технологію четвертого покоління (4G) в Чернігові. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі компанії.

Запланований на 7 жовтня 2025 року перехід перенесено через посилення обстрілів міста та проблеми зі стабільним енергопостачанням. Компанія пояснила своє рішення турботою про абонентів, які через поточні енергетичні виклики не змогли вчасно замінити застарілі SIM-картки на сучасні USIM-картки, що підтримують 4G.

Оператор підкреслив, що тимчасова відмова від відключення 3G дозволить зберегти безперервний доступ до зв’язку для всіх користувачів міста. Це рішення спрямоване на уникнення додаткових незручностей для мешканців Чернігова в складний період.

Нову дату завершення роботи 3G-мережі в місті «Київстар» оголосить після стабілізації ситуації з електропостачанням. Відповідна інформація з’явиться на офіційному сайті компанії.

Абоненти, які потребують консультацій щодо переходу на USIM або налаштування 4G, можуть звернутися на гарячу лінію оператора за номером 466 або отримати допомогу в найближчому магазині «Київстар».

