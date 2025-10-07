ChatGPT навчився запускати Spotify, Figma та інші застосунки прямо у чаті

Компанія OpenAI запустила пілотний проєкт, що дозволяє користувачам працювати зі сторонніми сервісами безпосередньо у вікні чат-бота ChatGPT. Нова функція охоплює п’ять популярних платформ: Spotify, Zillow, Figma, Expedia та Booking.com, які доступні англійською мовою.

Доступ до інтегрованих додатків отримають користувачі за межами Європейського Союзу (ЄС) на всіх тарифних планах — Free, Go, Plus та Pro. Для використання стороннього додатка достатньо звернутися до нього в діалозі з чат-ботом, вказавши назву сервісу та сформулювавши запит, наприклад: «Spotify, підбери музику для ранкової пробіжки».

Після отримання команди ChatGPT автоматично активує відповідний додаток у робочому вікні. Це дозволяє виконувати завдання без переходу до окремих вкладок браузера. Компанія планує розширити перелік доступних сервісів — до кінця поточного року до програми приєднаються ще одинадцять додатків.

Чат-бот також може самостійно пропонувати релевантні інструменти залежно від контексту розмови. Якщо діалог стосується пошуку житла, ChatGPT запропонує Zillow для перегляду варіантів нерухомості на інтерактивній карті. Така адаптивність покликана підвищити продуктивність користувачів під час виконання різних завдань.

Для розробників OpenAI представила інструмент Apps Software Development Kit (SDK). Цей набір дозволяє створювати та тестувати власні додатки для інтеграції з ChatGPT. Потенційна аудиторія розробників становить понад 800 мільйонів активних користувачів чат-бота.

Попередня версія Apps SDK вже доступна для тестування. OpenAI планує розпочати прийняття заявок на розгляд нових додатків ще цього року. Компанія також обіцяє оголосити деталі монетизації для розробників, які інтегрують свої сервіси в платформу.

Що стосується користувачів з Європейського Союзу, OpenAI повідомила про намір надати їм доступ до додатків у найближчому майбутньому. Конкретні терміни запуску функції в регіоні поки не уточнюються.

Водночас інтеграція Spotify з ChatGPT відбулася на тлі нещодавніх змін у політиці музичного сервісу. Компанія провела масштабне очищення платформи від композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, видаливши з каталогу 75 мільйонів таких треків.