Spotify вилучив зі свого каталогу 75 мільйонів ШІ-композицій

Музичний стрімінговий сервіс Spotify провів масштабне очищення своєї платформи від композицій, створених за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Компанія видалила з каталогу 75 мільйонів таких треків.

Масове поширення генеративних ШІ-інструментів, зокрема платформи Suno, дозволило зловмисникам завантажувати значну кількість музичних композицій із мінімальними зусиллями. Деякі з них навіть видавали себе за відомих виконавців, щоб незаконно отримувати роялті за прослуховування їхніх треків.

Щоб протидіяти цьому, платформа запровадила автоматичний спам-фільтр. Система аналізує масові завантаження, виявляє дублікати композицій та розпізнає назви пісень з оптимізованими для пошукових систем (SEO) даними. Компанія налаштувала обережний режим роботи фільтра, щоб не зачепити справжніх артистів.

Водночас Spotify посилює правила щодо тих, хто намагається видати себе за іншу особу. Зокрема, сервіс заборонив використання ШІ-клонів голосів артистів без їхнього дозволу.

Компанія також співпрацює з галузевими партнерами над розробкою нового стандарту розкриття інформації про використання штучного інтелекту. Цей стандарт дозволить виконавцям добровільно вказувати, яким чином вони застосовували ШІ під час створення музики. При цьому таке розкриття інформації не вплине на пошук чи рекомендації їхніх композицій.

Проблема ШІ-треків є особливо актуальною для музичної індустрії. Щороку лише Spotify виплачує артистам близько 10 мільярдів доларів за прослуховування їхніх композицій.