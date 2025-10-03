UARU

UARU

Spotify вилучив зі свого каталогу 75 мільйонів ШІ-композицій

НовиниСтримінгові сервіси
Spotify

Музичний стрімінговий сервіс Spotify провів масштабне очищення своєї платформи від композицій, створених за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Компанія видалила з каталогу 75 мільйонів таких треків.

Масове поширення генеративних ШІ-інструментів, зокрема платформи Suno, дозволило зловмисникам завантажувати значну кількість музичних композицій із мінімальними зусиллями. Деякі з них навіть видавали себе за відомих виконавців, щоб незаконно отримувати роялті за прослуховування їхніх треків.

- Реклама -

Щоб протидіяти цьому, платформа запровадила автоматичний спам-фільтр. Система аналізує масові завантаження, виявляє дублікати композицій та розпізнає назви пісень з оптимізованими для пошукових систем (SEO) даними. Компанія налаштувала обережний режим роботи фільтра, щоб не зачепити справжніх артистів.

Водночас Spotify посилює правила щодо тих, хто намагається видати себе за іншу особу. Зокрема, сервіс заборонив використання ШІ-клонів голосів артистів без їхнього дозволу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Компанія також співпрацює з галузевими партнерами над розробкою нового стандарту розкриття інформації про використання штучного інтелекту. Цей стандарт дозволить виконавцям добровільно вказувати, яким чином вони застосовували ШІ під час створення музики. При цьому таке розкриття інформації не вплине на пошук чи рекомендації їхніх композицій.

Проблема ШІ-треків є особливо актуальною для музичної індустрії. Щороку лише Spotify виплачує артистам близько 10 мільярдів доларів за прослуховування їхніх композицій.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

На «Київстар ТБ» вийшов мультфільм «Поганці 2» від DreamWorks Animation

Платформа кіно й телебачення «Київстар ТБ» запустила в показ другу частину анімаційної стрічки «Поганці» від студії DreamWorks Animation.
Новини

Samsung випустила портативний телевізор The Moving Style

Компанія Samsung розширила асортимент своєї лінійки The Moving Style і представила новий телевізор з акцентом на мобільності й універсальності використання.
Новини

Афганістан відновив доступ до інтернету після загальнодержавного відключення

В Афганістані відновлено роботу інтернету та телекомунікаційних послуг після 48-годинного загальнодержавного відключення, запровадженого урядом талібів.
Новини

В Україні запровадили механізм блокування спам-дзвінків та контролю швидкості інтернету

З 2 жовтня оператори можуть блокувати спам-дзвінки за скаргами абонентів. А швидкість інтернету тепер має обов'язково вказуватися у договорі.
Новини

На Львівщині митники затримали партію iPhone на 1,5 мільйона гривень

На пункті пропуску «Шегині – Медика» працівники митниці виявили 18 смартфонів Apple, які намагалися незаконно ввезти на територію України.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати