«1+1 media» розпочинає виробництво повнометражних фільмів для кінотеатрів

Медіагрупа «1+1 media» освоює новий напрям діяльності — виробництво повнометражних фільмів для кінотеатрів. Після кінотеатрального прокату стрічки з’являтимуться на OTT-платформах і міжнародних майданчиках. Про це у матеріалі для видання «Детектор медіа» розповів Максим Кривицький, керівник телевізійного бізнесу «1+1 media».

Новий напрям ґрунтується на багаторічному досвіді медіагрупи у створенні контенту. Раніше компанія створювала проєкти для телебачення й цифрових платформ. Тепер «1+1 media» стає повноцінним виробником кінематографічного контенту.

- Реклама -

Перші кроки на ринку медіагрупа зробила торік. У 2024 році компанія проінвестувала кілька українських повнометражних фільмів. Ці проєкти повністю окупилися й довели, що напрям може бути прибутковим.

Перший власний фільм «1+1 media» вийде на екрани цього року. Різдвяну сімейну комедію «Вартові Різдва» компанія створила разом із UnitedContentHUB. Стрічка розповідає про віру, добро й здатність перемагати навіть у важкі часи.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Наступною прем’єрою стане романтична комедія «Випробувальний термін». Фільм вийде в прокат у січні 2026 року. Проєкт поєднує актуальний гумор й романтику.

Медіагрупа планує багатоканальну дистрибуцію своїх фільмів. Стрічки покажуть не лише в кінотеатрах, а й на OTT-платформах. Компанія також працює над міжнародним прокатом, щоб охопити якомога більше глядачів.

«1+1 media» вже співпрацює з провідними українськими OTT-платформами. Серед партнерів — «Київстар ТБ», Megogo та Sweet TV. Медіагрупа також працює з міжнародним гігантом Netflix.

«1+1 media» — медіакомпанія повного циклу, що дає змогу будувати стратегії просування контенту кількома каналами одночасно. Медіагрупа може комунікувати з глядачем через телебачення, цифрові платформи, соціальні мережі й інформаційні ресурси. Це цінують дистриб’ютори та продюсери.

Компанія відкрита для нової співпраці й шукає партнерів серед фахівців кіноіндустрії. Медіагрупа вивчає ринок, експериментує з форматами й шукає нові способи просування контенту.