1+1 media презентувала ще один офіційний трейлер різдвяної комедії «Вартові Різдва»

1+1 media оприлюднила наступний офіційний трейлер та постер різдвяної комедії «Вартові Різдва» за участю Станіслава Боклана, Михайла Кукуюка та Івана Бліндаря. Стрічка вийде в український кінопрокат 13 листопада. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі 1+1 media.

Трейлер розкриває сюжет фільму, де три чарівники — Святий Миколай, Санта Клаус і Прадавній Дух Зими — опиняються в центрі магічного конфлікту. Події розгортаються 24 грудня 2023 року, коли Україна вперше за багато років святкує Різдво за григоріанським календарем. Герої мають визначити, хто опікуватиметься святом у країні, проте їхнє змагання за титул головного чарівника Різдва несподівано закінчується ув’язненням.

Вартові Різдва. Офіційний трейлер

Випадковим чином чарівники виконують бажання дівчинки Віри, яку зіграла Аріна Трегуб. Героїня хоче, щоб Різдва не існувало, і свято зникає разом з усіма атрибутами. Замість різдвяного настрою місто охоплює сум. Чарівники втрачають магічні здібності й обʼєднуються, щоб врятувати світ від Армагеддону, спричиненого зникненням Різдва, та повернути дівчинці віру в чудеса.

«До зустрічі з глядачем на великих екранах залишилось трохи більше як місяць, тож ми раді занурити українців у світ магії, гумору й різдвяної атмосфери. Це запрошення для всіх у кіно — за добрими емоціями й вірою в диво, яке сьогодні так важливо зберігати», — прокоментувала Тетяна Шуліка, продюсерка та співавторка проєкту.

До акторського складу увійшли Катерина Кузнецова та Роман Луцький, які виконують ролі батьків Віри. Їхню супутницю зіграла Ірина Островська, яка втілила образ харизматичної працівниці музею. Трейлер також презентує камео популярної блогерки Кенді Суперстар у ролі працівниці бібліотеки та гумористичного дуету «Бампер і Сус» у складі Олексія Супруна і Сергія Щербакова, які перевтілилися в поліціянтів. Творці обіцяють глядачам більше українських зірок, інформацію про яких поки тримають у таємниці.

«Ми зі Станіславом Бокланом і Михайлом Кукуюком повертаємо людям втрачене Різдво. Це певна метафора про єдність, об’єднання, про повернення до своїх початків, про повернення свого. Я ще з тих мастодонтів, які вже виросли, сформувалися, — мені 33, — але досі вірять у різдвяне диво. Тож наш фільм саме про це», — зазначив Іван Бліндар, виконавець головної ролі Святого Миколая.

У музичному супроводі трейлера звучить композиція легендарного гурту «Танок на майдані Конґо» (ТНМК) — «Різдво рок-н-рол». Ця композиція увійшла до саундтреку фільму та задає святковий настрій стрічки.

Офіційний постер проєкту демонструє трьох головних героїв — Святого Миколая, Санта Клауса та Прадавнього Духа Зими. Візуальне оформлення відображає комедійний характер фільму та магічну атмосферу різдвяних свят.

«Наш фільм — це світло та позитив, які дуже потрібні українцям в цей нелегкий час. Тому ми запрошуємо всіх в захопливу подорож з пригодами, актуальним гумором і цінностями, які обʼєднують. Віримо, що «Вартові Різдва» якісно розпочнуть сезон і подарують українцям багато позитиву», — додала Анна Гончар, продюсерка фільму.

Олексій Лимаренко, співпродюсер стрічки, підкреслив прагнення команди подарувати різдвяний настрій та позитивні емоції українським сімʼям з 13 листопада в усіх кінотеатрах країни.

Проєкт створюється компанією 1+1 media у партнерстві з UnitedContentHUB. Дистрибуцією фільму займається B&H Film Distribution.