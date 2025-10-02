UARU

В Україні запровадили механізм блокування спам-дзвінків та контролю швидкості інтернету

Небажаний дзвінок
2 жовтня 2025 року в Україні набрали чинності оновлені правила надання електронних комунікаційних послуг. Зміни передбачають можливість для операторів зв’язку блокувати номери, з яких надходять небажані виклики та нав’язлива реклама.

Нововведення стали можливими завдяки постанові Кабінету Міністрів України №761. Ініціативу підготували Міністерство цифрової трансформації (Мінцифра) спільно з мобільними операторами. Документ визначає правові рамки для протидії спаму в телекомунікаційних мережах.

Згідно з оновленими правилами, виклики поділяються на дві категорії. До першої належать непродуктивні виклики, які перевантажують мережу та відповідають кільком ознакам спаму. Другу категорію становлять комерційні виклики, що здійснюються на договірній основі з оператором для реклами чи обслуговування клієнтів.

Механізм боротьби зі спамом працюватиме таким чином. Абоненти зможуть повідомляти своєму оператору про небажані дзвінки. На підставі цих звернень компанія блокуватиме номер відправника спаму. Крім реагування на скарги, оператори отримали право превентивно обмежувати підозрілі виклики до їх надходження абонентам.

Постанова містить і додаткові нововведення для захисту прав користувачів. Абоненти матимуть змогу самостійно відключати контент-послуги через особистий кабінет. Це дозволить уникнути несанкціонованих списань коштів за непотрібні сервіси.

Окремі положення стосуються громадян у зоні бойових дій. Їхні SIM-карти не блокуватимуться через несплату. При першому підключенні такі користувачі автоматично отримуватимуть безоплатний пакет послуг для забезпечення зв’язку.

Документ також врегульовує питання швидкості інтернету. Відтепер показники швидкості мають обов’язково зазначатися в договорі з оператором. Якщо реальна швидкість виявиться нижчою за заявлену, абонент може подати скаргу до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), або звернутися до суду.

