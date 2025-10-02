UARU

Samsung випустила портативний телевізор The Moving Style

Samsung The Moving Style

Компанія Samsung розширила асортимент своєї лінійки The Moving Style і представила новий телевізор з акцентом на мобільності й універсальності використання. Пристрій має 27-дюймовий дисплей із роздільною здатністю QHD (2560×1440 пікселів), частотою оновлення 120 Гц, сенсорним керуванням і вбудованою батареєю. Про це повідомляє TechEBlog.

Новинка має в комплекті спеціальну підставку з коліщатками для перекочування між кімнатами, а також ручку для зняття телевізора з підставки й перенесення. Завдяки цьому пристрій можна ставити на різних поверхнях і використовувати без проводів. The Moving Style є одним із небагатьох повністю бездротових портативних телевізорів на ринку. Водночас виробник не уточнив тип панелі дисплея, хоча відсутність згадки про OLED (Organic Light-Emitting Diode) дає підстави гадати про використання LCD-технології.

Samsung The Moving Style

Телевізор підтримує стандарт High Dynamic Range (HDR) 10+, що забезпечує краще відтворення контрасту й кольорів. Аудіосистема складається зі стереодинаміків загальною потужністю 10 Вт, які підтримують технології Dolby Atmos і власну розробку Samsung — Q-Symphony. Ці рішення забезпечують об’ємне звучання під час перегляду контенту.

Програмна частина працює на платформі Smart TV від Samsung, яка забезпечує доступ до телевізійних каналів і стримінгових сервісів через модуль Wi-Fi 5. Користувачі можуть передавати контент зі смартфонів за допомогою технологій Google Cast або AirPlay, а голосове керування працює через віртуальних асистентів Bixby чи Google Assistant. Окрім того, в системі є браузер для вебсерфінгу, понад 3500 творів цифрового мистецтва, щоб перетворити екран на артпанель, і можливість генерації зображень штучним інтелектом (ШІ) за текстовими запитами.

Також у телевізорі є спеціалізовані програми для занять фітнесом, режим інформаційної панелі з віджетами й застосунок для малювання, призначений для дитячої аудиторії. Сенсорний екран підтримує лише керування пальцями й не підтримує стилуси. Виробник також додав ШІ-оптимізацію зображення, технологію посилення кольорів і автоматичний HDR-ремастеринг, щоб поліпшити якість контенту.

Телевізор має один порт HDMI з підтримкою частоти 120 Гц для підключення ігрових консолей або медіаплеєрів, два роз’єми USB Type-C для передачі даних і зарядки, а також POGO-контакт для камери Slim Fit Cam. З бездротових з’єднань доступні модулі Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.3. Крім того, пристрій має датчик руху.

Акумулятор місткістю 69 Вт·год забезпечує до трьох годин автономної роботи, тож можна переглядати контент без підключення до електромережі. За бажанням можна окремо придбати вебкамеру з роздільною здатністю 1080p для відеодзвінків.

Наразі The Moving Style доступний для попереднього замовлення в Південній Кореї ціною понад 1000 доларів США на офіційному сайті Samsung, проте конкретних термінів початку відвантажень виробник не називає. Компанія розглядає запуск моделі на інших ринках — на це вказує опубліковане тизерне відео.

httpv://www.youtube.com/watch?v=eG3uix–YUU
