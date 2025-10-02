UARU

На «Київстар ТБ» вийшов мультфільм «Поганці 2» від DreamWorks Animation

Мультфільм «Поганці 2» вийшов на Київстар ТБ

Платформа кіно й телебачення «Київстар ТБ» запустила в показ другу частину анімаційної стрічки «Поганці» від студії DreamWorks Animation. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі платформи.

У другій частині йдеться про банду колишніх злочинців, які намагаються змінити своє життя. Головні герої хочуть довести всім, що справжня зміна можлива. Вони прагнуть покінчити з кримінальним минулим і стати на бік добра.

Та плани героїв ускладнюються. На горизонті з’являється нова жіноча банда злочинниць. Ця зустріч змушує «поганців» знову братися за небезпечну справу.

Персонажі мультфільму борються не лише з зовнішніми загрозами, а й з власними сумнівами. Їм треба навчитися довіряти один одному й звикнути до нової ролі. Стрічка показує, як герої переходять від кримінального минулого до чесного життя.

На платформі «Київстар ТБ» можна дивитися контент одночасно на п’яти різних пристроях. Це смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори Smart TV, ігрові консолі Xbox і медіаприставки.

Нагадаємо, на «Київстар ТБ» також доступний фільм «Гладіатор-2» від Paramount Pictures — продовження легендарної стрічки, події якої розгортаються через шістнадцять років після першої частини.

