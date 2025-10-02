Платформа кіно й телебачення «Київстар ТБ» запустила в показ другу частину анімаційної стрічки «Поганці» від студії DreamWorks Animation. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі платформи.

У другій частині йдеться про банду колишніх злочинців, які намагаються змінити своє життя. Головні герої хочуть довести всім, що справжня зміна можлива. Вони прагнуть покінчити з кримінальним минулим і стати на бік добра.

- Реклама -

Та плани героїв ускладнюються. На горизонті з’являється нова жіноча банда злочинниць. Ця зустріч змушує «поганців» знову братися за небезпечну справу.

Персонажі мультфільму борються не лише з зовнішніми загрозами, а й з власними сумнівами. Їм треба навчитися довіряти один одному й звикнути до нової ролі. Стрічка показує, як герої переходять від кримінального минулого до чесного життя.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

На платформі «Київстар ТБ» можна дивитися контент одночасно на п’яти різних пристроях. Це смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори Smart TV, ігрові консолі Xbox і медіаприставки.

Нагадаємо, на «Київстар ТБ» також доступний фільм «Гладіатор-2» від Paramount Pictures — продовження легендарної стрічки, події якої розгортаються через шістнадцять років після першої частини.