Афганістан відновив доступ до інтернету після загальнодержавного відключення

В Афганістані відновлено роботу інтернету та телекомунікаційних послуг після 48-годинного загальнодержавного відключення, запровадженого урядом талібів. Джерело, пов’язане з урядом, підтвердило, що 1 жовтня зв’язок було відновлено за спеціальним розпорядженням прем’єр-міністра. Про це повідомляє BBC.

Місцеві журналісти фіксують поступове відновлення зв’язку в усіх провінціях країни. Сервіс відстеження доступності інтернету Netblocks також підтвердив часткове відновлення мережевого з’єднання за даними у режимі реального часу. Старший речник Талібану в Катарі Сухайл Шахін заявив, що всі комунікації повністю відновлено до середи по обіді.

Дводенне відключення мережі спричинило серйозні збої в роботі бізнесу та авіаперевезень. Населення втратило доступ до екстрених служб, що викликало особливе занепокоєння з огляду на гуманітарну ситуацію в країні. Експерти висловили побоювання щодо подальшої ізоляції жінок і дівчат, права яких значно обмежені відтоді, як таліби повернулися до влади у 2021 році.

Організація Об’єднаних Націй (ООН) заявила, що відключення інтернету в понеділок, 29 вересня, майже повністю відрізало Афганістан від зовнішнього світу. Офіційного пояснення причин запровадження відключення урядом не надано.

За інформацією BBC, після відновлення зв’язку на вулицях афганських міст спостерігається пожвавлення. Люди тримають у руках мобільні телефони та активно спілкуються зі своїми родичами. Представники всіх верств населення, включно з талібами, відразу скористалися можливістю відновити контакти. Місцеві кореспонденти відзначають зростання людської активності в міських районах.