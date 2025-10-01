UARU

У Данії з 2026 року учням початкових класів заборонять користуватися смартфонами у школі

Школярі зі смартфонами
Фото: Shutterstock

Парламентська більшість Данії ухвалила рішення про заборону використання мобільних телефонів учнями початкових класів протягом навчального дня. Нові правила набудуть чинності з початку навчального року 2026/2027. Про це повідомляє DR.

Згідно з домовленістю, школярі початкових класів не зможуть користуватися особистими мобільними телефонами як під час уроків, так і на позакласних заняттях. Заборона поширюється на всі типи портативних пристроїв з доступом до інтернету. Виняток становлять лише шкільні планшети та комп’ютери, які використовуються в навчальному процесі.

Представники Міністерства у справах дітей та освіти уточнили, що обмеження стосуватиметься учнів усіх класів початкової школи та гуртків. Ініціатори нововведення переконані: відсутність доступу до телефонів допоможе дітям краще зосередитися на навчанні. Водночас передбачені винятки для учнів, які потребують певних мобільних застосунків для моніторингу показників здоров’я або адаптованого навчання.

Окрім обмеження на особисті гаджети, школи зобов’язані заблокувати доступ до низки онлайн-ресурсів через власні WiFi-мережі. До переліку заборонених сервісів увійшли соціальні мережі, інтернет-магазини, стримінгові та ігрові платформи, сайти онлайн-казино та контент для дорослих.

Данські освітні заклади також отримали рекомендацію критично переглянути роль екранів у навчальному процесі. Зокрема, у початковій школі радять віддавати перевагу традиційним методам викладання замість цифрових інструментів.

Рішення про впровадження заборони прийняли після публікації звіту комісії з питань здорового способу життя та тривалих обговорень. Дослідження Міністерства освіти Данії, проведене восени 2024 року, показало: кожен третій учень 6-8 класів визнав, що мобільний телефон відвертає увагу від навчання. Це відбувається попри те, що переважна більшість навчальних закладів уже мають внутрішні правила, які забороняють розважальне використання телефонів під час занять.

Раніше ми повідомляли, що влада японського міста Тойоаке запропонувала обмежити час користування смартфонами до двох годин на добу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
