На Львівщині митники затримали партію iPhone на 1,5 мільйона гривень

На пункті пропуску «Шегині – Медика» працівники митниці виявили 18 смартфонів Apple, які намагалися незаконно ввезти на територію України. Про це повідомляє Державна митна служба (ДМС).

Мікроавтобус Mercedes, який прямував із Польщі, зупинили для перевірки на митному посту. За кермом транспортного засобу перебував 36-річний житель Прикарпаття. Водій вирішив скористатися смугою «зеленого коридору», яка призначена для безмитного переміщення товарів.

Під час детального огляду автомобіля митники знайшли смартфони в пакеті серед особистих речей. П’ятнадцять з виявлених телефонів належали до найновіших моделей: серед них сім iPhone 17 Pro Max та вісім iPhone Air.

Загальна орієнтовна вартість вилученої продукції становить 1,5 мільйона гривень. Наразі ДМС проводить документування факту порушення митного законодавства.

Варто зазначити, що смартфони Apple традиційно залишаються найпопулярнішим товаром серед контрабандистів. Так, понад 70% усієї незаконно ввезеної електроніки в Україну становлять саме iPhone.