UARU

UARU

На Львівщині митники затримали партію iPhone на 1,5 мільйона гривень

Новини
Незаконна партія iPhone
Фото: Державна митна служба

На пункті пропуску «Шегині – Медика» працівники митниці виявили 18 смартфонів Apple, які намагалися незаконно ввезти на територію України. Про це повідомляє Державна митна служба (ДМС).

Мікроавтобус Mercedes, який прямував із Польщі, зупинили для перевірки на митному посту. За кермом транспортного засобу перебував 36-річний житель Прикарпаття. Водій вирішив скористатися смугою «зеленого коридору», яка призначена для безмитного переміщення товарів.

- Реклама -

Під час детального огляду автомобіля митники знайшли смартфони в пакеті серед особистих речей. П’ятнадцять з виявлених телефонів належали до найновіших моделей: серед них сім iPhone 17 Pro Max та вісім iPhone Air.

Загальна орієнтовна вартість вилученої продукції становить 1,5 мільйона гривень. Наразі ДМС проводить документування факту порушення митного законодавства.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Варто зазначити, що смартфони Apple традиційно залишаються найпопулярнішим товаром серед контрабандистів. Так, понад 70% усієї незаконно ввезеної електроніки в Україну становлять саме iPhone.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

У Данії з 2026 року учням початкових класів заборонять користуватися смартфонами у школі

Парламентська більшість Данії ухвалила рішення про заборону використання мобільних телефонів учнями початкових класів протягом навчального дня.
Новини

Динамо і Шахтар стартують у Лізі конференцій: деталі трансляції на MEGOGO

У першому турі Ліги конференцій УЄФА Динамо зіграє проти лондонського Крістал Пелас, а Шахтар зустрінеться з шотландським Абердіном.
Новини

OpenAI випустила Sora 2: ШІ-модель генерації відео з розумінням фізики реального світу

Компанія OpenAI анонсувала другу версію свого флагманського генератора відео та аудіо на основі штучного інтелекту Sora 2.
Новини

Трансляції матчів УПЛ з’явились на трьох міжнародних платформах

Українська Прем'єр-Ліга оголосила список міжнародних OTT-платформ, через які вболівальники за межами України зможуть стежити за матчами чемпіонату.
Новини

Драматичний серіал «Зворотний напрямок» вийшов на платформі «Київстар ТБ»

Український багатосерійний фільм про складні людські стосунки та пошук щастя після трагедії став доступним для ексклюзивного перегляду на «Київстар ТБ».
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати