Динамо і Шахтар стартують у Лізі конференцій: деталі трансляції на MEGOGO

Новини
Ліга конференцій УЄФА

2 жовтня стартує основний етап Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26, у якому візьмуть участь два українські клуби. Київське Динамо прийматиме лондонський Крістал Пелас у номінально домашньому матчі на стадіоні Люблін Арена в Польщі, тоді як донецький Шахтар зіграє на виїзді проти шотландського Абердіна на арені Піттодрі.

Ці та інші матчі турніру покаже платформа MEGOGO, яка є офіційним мовником єврокубкових змагань УЄФА на території України. Трансляції будуть доступні користувачам з активними передплатами «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK N+S». Окремі поєдинки глядачі зможуть переглянути безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у цифровому ефірі T2 та кабельних мережах.

Матч між Динамо та Крістал Пелас стартує о 19:45 за київським часом. Коментувати гру будуть Віталій Кравченко та Сергій Лук’яненко. Друга українська команда вийде на поле пізніше – зустріч Абердін – Шахтар розпочнеться о 22:00. За мікрофонами працюватимуть Олександр Новак та Віталій Похвала.

Перед початком матчів, о 18:30, в ефір вийде аналітична студія. Програму вестиме Артем Панченко, а експертний аналіз нададуть колишні гравці національної збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Нагадаємо, головні матчі єврокубкового сезону супроводжуються на MEGOGO експертними обговореннями з оновленої студії з модернізованим візуальним оформленням.

Розклад трансляцій на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» 2 жовтня:

  • 19:45 – Фенербахче – Ніцца (Ліга Європи УЄФА).
  • 22:00 – Порту – Црвена Звезда (Ліга Європи УЄФА).
