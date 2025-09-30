YouTube Premium отримав розширені можливості відтворення та покращений звук

Платформа YouTube запустила низку оновлень для власників преміумпідписки. Сервіс підвищив максимальну швидкість відтворення відео з подвійної (2x) до чотирикратної (4x). Користувачі також отримали доступ до покращеного звуку та розширених функцій перегляду. Про це повідомляється на офіційному порталі компанії Google.

Найпомітнішою зміною стало підвищення швидкості відтворення. Раніше платформа дозволяла прискорювати відео максимум удвічі. Тепер преміумкористувачі можуть налаштовувати швидкість до чотирикратного прискорення з кроком 0,05. Це нововведення охопило всі основні платформи. Функція працює на мобільних пристроях Android та iOS, а також у вебверсії сервісу.

Компанія також розширила доступ до технології покращеного звуку. Спочатку ця опція була доступна виключно в застосунку YouTube Music. Пізніше її тестували в експериментальному режимі основного додатка. Зараз функція повністю активована на мобільних платформах Android та iOS. Покращений звук працює для офіційних та преміальних музичних кліпів, а також обкладинок альбомів.

Функцію Jump Ahead тепер інтегровано в розумні телевізори та ігрові консолі. Раніше вона була доступна лише на смартфонах та в браузерах. Ця можливість дозволяє швидко переміщуватися до ключових моментів відео, пропускаючи менш важливі фрагменти. Технологія аналізує структуру контенту та пропонує оптимальні точки переходу.

Режим «картинка в картинці» став повноцінною функцією для всіх власників Premium-підписки. До цього опція мала обмежену доступність на Android. На iOS вона працювала тільки в тестовому режимі. Тепер користувачі обох платформ можуть переглядати відео у плаваючому вікні під час роботи з іншими додатками.

YouTube також запустив програму Labs для преміумпередплатників. Ця ініціатива надає ранній доступ до експериментальних функцій платформи. Користувачі зможуть тестувати нові рішення, включаючи інструменти на базі штучного інтелекту (ШІ). Програма дозволяє передплатникам впливати на розвиток сервісу через зворотний зв’язок.

В Україні доступ до всіх преміумфункцій YouTube коштує від 99 грн на місяць за індивідуальний план. Сімейна підписка обходиться в 149 грн на місяць і дозволяє під’єднати до п’яти користувачів. Студенти можуть оформити передплату за пільговою ціною 59 грн на місяць.

Водночас YouTube посилив контроль за використанням сімейного плану. Платформа тепер вимагає, щоб усі учасники підписки проживали в одному помешканні з власником облікового запису. Частина користувачів вже отримала повідомлення про призупинення доступу через порушення цієї умови.