Варшава гарантувала безперервне фінансування Starlink для України

Президент Польщі Кароль Навроцький затвердив законодавчий акт, що передбачає продовження оплати абонентської плати за термінали супутникового інтернету Starlink на території України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив перший віцепрем’єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарі, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на зв’язку», — наголосив очільник Мінцифри. Супутниковим інтернетом, зокрема, активно користуються українські військові. За його словами, така технологія забезпечує стабільну роботу життєво важливих об’єктів у найскладніших умовах.

Згідно з наданими даними, наразі на українській території функціонує понад 50 тисяч терміналів Starlink. Значну частину цього обладнання, а саме більш як 29 тисяч пристроїв, надали польські партнери. Федоров висловив подяку міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому урядовому складу за незмінну солідарність з Україною.

Рішення президента набуло особливої актуальності після серпневих подій. Того місяця з’явилися побоювання, що Варшава припинить оплачувати послуги супутникового інтернету через накладене Навроцьким вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Тоді міністр Гавковський різко розкритикував президентське рішення, назвавши його «подарунком для Путіна» та попередивши про «кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні».

Утім, представники президентської адміністрації спростували ці занепокоєння. Керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький роз’яснив, що накладене вето жодним чином не впливає на підключення України до супутникового інтернету. Фінансування цієї послуги, за його словами, здійснюється на підставі норм чинного законодавства, а новий президентський проєкт лише підтримує чинний порядок речей.