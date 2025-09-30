«Укртелеком» планує підписати меморандум з операторами про користування кабельною каналізацією

АТ «Укртелеком» і інші учасники ринку електронних комунікацій готують меморандум про користування кабельною каналізацією електрозв’язку (ККЕ). Документ має визначити порядок проведення технічного аудиту інфраструктури, щоб виявити незаконно встановлене обладнання й врегулювати цю проблему. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова підкомітету Верховної Ради з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку й криптографічного захисту інформації Олександр Федієнко.

Представники галузі попередньо домовилися про меморандум під час минулотижневої зустрічі. За домовленістю учасники ринку разом легалізують незаконно розміщені муфти в ККЕ. Для цього визначили термін до 1 березня 2026 року.

- Реклама -

Поки триватиме легалізація, за рекомендацією учасників наради не застосовуватимуть підвищені штрафи за порушення правил користування кабельною каналізацією. Така пауза дасть змогу всім операторам упорядкувати використання інфраструктури без фінансових санкцій.

Згідно з меморандумом «Укртелеком» також бере на себе певні зобов’язання. Оператор не вводитиме й не застосовуватиме самостійно тарифи на послуги доступу до ККЕ, зокрема плату за муфти й проведення акредитації, до 1 серпня 2026 року. Ця умова діятиме, якщо Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), підвищить до 1 березня 2026 року граничний тариф на користування ККЕ на 35 відсотків і впровадить методику розрахунку нових граничних тарифів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Учасники наради рекомендували НКЕК і «Укртелекому» поетапно підвищити граничні тарифи на послуги користування ККЕ. Підвищення має становити 35 відсотків від тарифів, які діяли станом на 1 серпня 2025 року, з їх упровадженням до 1 березня 2026 року.

«Сподіваюся, що даний протокол, як ми й домовлялися, переросте в меморандум між суб’єктами галузі, державними установами та іншими для врегулювання цього питання», — підкреслив Олександр Федієнко у своїй публікації.

Проблема незаконно розміщених муфт у кабельній каналізації суттєво впливає на розвиток телекомунікаційної інфраструктури. Муфти — це з’єднувальні пристрої, які використовують під час прокладення оптоволоконних кабелів. Незаконне розміщення такого обладнання обмежує доступ до ККЕ й зменшує її місткість. Власники незаконно встановлених муфт фактично можуть блокувати вхід до кабельної каналізації іншим операторам, а це негативно позначається на конкуренції й розвитку ринку електронних комунікацій.