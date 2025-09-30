«Укртелеком» планує підписати меморандум з операторами про користування кабельною каналізацією

АТ «Укртелеком» і інші учасники ринку електронних комунікацій готують меморандум про користування кабельною каналізацією електрозв’язку (ККЕ). Документ має визначити порядок проведення технічного аудиту інфраструктури, щоб виявити незаконно встановлене обладнання й врегулювати цю проблему. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова підкомітету Верховної Ради з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку й криптографічного захисту інформації Олександр Федієнко.
Представники галузі попередньо домовилися про меморандум під час минулотижневої зустрічі. За домовленістю учасники ринку разом легалізують незаконно розміщені муфти в ККЕ. Для цього визначили термін до 1 березня 2026 року.
Поки триватиме легалізація, за рекомендацією учасників наради не застосовуватимуть підвищені штрафи за порушення правил користування кабельною каналізацією. Така пауза дасть змогу всім операторам упорядкувати використання інфраструктури без фінансових санкцій.
Згідно з меморандумом «Укртелеком» також бере на себе певні зобов’язання. Оператор не вводитиме й не застосовуватиме самостійно тарифи на послуги доступу до ККЕ, зокрема плату за муфти й проведення акредитації, до 1 серпня 2026 року. Ця умова діятиме, якщо Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), підвищить до 1 березня 2026 року граничний тариф на користування ККЕ на 35 відсотків і впровадить методику розрахунку нових граничних тарифів.
Учасники наради рекомендували НКЕК і «Укртелекому» поетапно підвищити граничні тарифи на послуги користування ККЕ. Підвищення має становити 35 відсотків від тарифів, які діяли станом на 1 серпня 2025 року, з їх упровадженням до 1 березня 2026 року.
«Сподіваюся, що даний протокол, як ми й домовлялися, переросте в меморандум між суб’єктами галузі, державними установами та іншими для врегулювання цього питання», — підкреслив Олександр Федієнко у своїй публікації.
Проблема незаконно розміщених муфт у кабельній каналізації суттєво впливає на розвиток телекомунікаційної інфраструктури. Муфти — це з’єднувальні пристрої, які використовують під час прокладення оптоволоконних кабелів. Незаконне розміщення такого обладнання обмежує доступ до ККЕ й зменшує її місткість. Власники незаконно встановлених муфт фактично можуть блокувати вхід до кабельної каналізації іншим операторам, а це негативно позначається на конкуренції й розвитку ринку електронних комунікацій.