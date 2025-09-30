UARU

UARU

Трансляції матчів УПЛ з’явились на трьох міжнародних платформах

Новини
Телеканал UPL.TV / УПЛ ТБ

Українська Прем’єр-Ліга (УПЛ) оголосила список міжнародних OTT-платформ, через які вболівальники за межами України зможуть стежити за матчами чемпіонату.

Для глядачів із різних регіонів світу доступні три спеціалізовані платформи — OneFootball, PANDA та GoNet. При цьому формат надання контенту відрізняється залежно від сервісу.

- Реклама -

Платформа OneFootball забезпечує найширше покриття та надає доступ до стрімів під час трансляцій матчів. Вона доступна для перегляду в усьому світі, за винятком країн-агресорів. Це дозволяє українським уболівальникам у більшості держав світу стежити за матчами рідного чемпіонату незалежно від місця перебування. Доступ до трансляцій можна отримати через офіційний портал onefootball.com.

Для глядачів у Північній Америці та Великій Британії УПЛ уклала угоду з PANDA Interactive. Ця платформа також транслює стріми матчів для аудиторії зі США, Канади та Сполученого Королівства через спеціалізований портал watchupl.com.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Вболівальники в Європейському Союзі можуть скористатися послугами GoNet. Цей сервіс забезпечує повноцінний доступ до телеканалу «УПЛ.ТБ» для глядачів у Чехії та інших країнах ЄС. Платформа пропонує підключення через офіційний портал gonet.tv.

Повний перелік усіх операторів та платформ, де можна дивитись «УПЛ.ТБ», включно з українськими OTT-сервісами, кабельними та супутниковими провайдерами, представлений на офіційному сайті УПЛ.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

На Львівщині митники затримали партію iPhone на 1,5 мільйона гривень

На пункті пропуску «Шегині – Медика» працівники митниці виявили 18 смартфонів Apple, які намагалися незаконно ввезти на територію України.
Новини

У Данії з 2026 року учням початкових класів заборонять користуватися смартфонами у школі

Парламентська більшість Данії ухвалила рішення про заборону використання мобільних телефонів учнями початкових класів протягом навчального дня.
Новини

Динамо і Шахтар стартують у Лізі конференцій: деталі трансляції на MEGOGO

У першому турі Ліги конференцій УЄФА Динамо зіграє проти лондонського Крістал Пелас, а Шахтар зустрінеться з шотландським Абердіном.
Новини

OpenAI випустила Sora 2: ШІ-модель генерації відео з розумінням фізики реального світу

Компанія OpenAI анонсувала другу версію свого флагманського генератора відео та аудіо на основі штучного інтелекту Sora 2.
Новини

Драматичний серіал «Зворотний напрямок» вийшов на платформі «Київстар ТБ»

Український багатосерійний фільм про складні людські стосунки та пошук щастя після трагедії став доступним для ексклюзивного перегляду на «Київстар ТБ».
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати