Українська Прем’єр-Ліга (УПЛ) оголосила список міжнародних OTT-платформ, через які вболівальники за межами України зможуть стежити за матчами чемпіонату.

Для глядачів із різних регіонів світу доступні три спеціалізовані платформи — OneFootball, PANDA та GoNet. При цьому формат надання контенту відрізняється залежно від сервісу.

Платформа OneFootball забезпечує найширше покриття та надає доступ до стрімів під час трансляцій матчів. Вона доступна для перегляду в усьому світі, за винятком країн-агресорів. Це дозволяє українським уболівальникам у більшості держав світу стежити за матчами рідного чемпіонату незалежно від місця перебування. Доступ до трансляцій можна отримати через офіційний портал onefootball.com.

Для глядачів у Північній Америці та Великій Британії УПЛ уклала угоду з PANDA Interactive. Ця платформа також транслює стріми матчів для аудиторії зі США, Канади та Сполученого Королівства через спеціалізований портал watchupl.com.

Вболівальники в Європейському Союзі можуть скористатися послугами GoNet. Цей сервіс забезпечує повноцінний доступ до телеканалу «УПЛ.ТБ» для глядачів у Чехії та інших країнах ЄС. Платформа пропонує підключення через офіційний портал gonet.tv.

Повний перелік усіх операторів та платформ, де можна дивитись «УПЛ.ТБ», включно з українськими OTT-сервісами, кабельними та супутниковими провайдерами, представлений на офіційному сайті УПЛ.