SWEET.TV запускає всеукраїнський конкурс сценарних ідей

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV запускає масштабний конкурс оригінальних сценарних ідей. Переможці одержать 125 тисяч гривень і можливість втілити свій задум на екрані. Про це редакції Mediasat повідомила пресслужба SWEET.TV.

У конкурсі можуть взяти участь професійні сценаристи, письменники й усі автори, які мають досвід створення сценаріїв. Подавати заявки можна з 29 вересня до 28 жовтня 2025 року через форму на офіційному вебсайті. Імена фіналістів оприлюднять 11 листопада.

Організатори чекають на ідеї у шести жанрових напрямах. Серед них — повнометражні фільми, серіали, процедурні серіали, ситкоми, романтичні комедії й екшн-проєкти. Можна також надсилати сюжети на основі реальних подій. Кожен учасник має право подати одну заявку у межах обраної категорії.

«Ми прагнемо не лише створювати якісний український контент, а й відкривати нові імена у кіновиробництві. Для нас важливо знаходити талановитих людей з ідеями та енергією, з якими ми разом зможемо посилити нашу лінійку оригінального контенту. Цей пітчинг — можливість заявити про себе і долучитися до створення історій для українців та про українців», — пояснює директор з контенту SWEET.TV Юрій Поворозник.

Роботи оцінюватиме журі провідних фахівців української кіноіндустрії. До нього увійдуть режисер і сценарист Артем Литвиненко, автор серіалу «Нюхач», директор з контенту SWEET.TV Юрій Поворозник, продюсер і співзасновник кінокомпанії ForeFilms Володимир Яценко, режисер і шоуранер Євген Тунік (серіал «Перевізниця»), кіно- та театральний режисер Сергій Кулибишев (короткометражка «Сонечко», мінісеріал «Ховаючи колишню»), сценаристка і продюсерка Тала Пристаєцька (серіали «Кріпосна», «Перші дні») й координатор сценарної програми Микита Тищенко.

Переможці одержать грошовий приз 125 тисяч гривень. А головне — вони зможуть втілити свою ідею разом зі SWEET.TV Originals, власним продакшном онлайн-кінотеатру. Так платформа продовжує підтримувати вітчизняних творців і розвивати український контент.

