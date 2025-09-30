UARU

UARU

SWEET.TV запускає всеукраїнський конкурс сценарних ідей

Новини
Конкурс сценарних ідей SWEET.TV

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV запускає масштабний конкурс оригінальних сценарних ідей. Переможці одержать 125 тисяч гривень і можливість втілити свій задум на екрані. Про це редакції Mediasat повідомила пресслужба SWEET.TV.

У конкурсі можуть взяти участь професійні сценаристи, письменники й усі автори, які мають досвід створення сценаріїв. Подавати заявки можна з 29 вересня до 28 жовтня 2025 року через форму на офіційному вебсайті. Імена фіналістів оприлюднять 11 листопада.

- Реклама -

Організатори чекають на ідеї у шести жанрових напрямах. Серед них — повнометражні фільми, серіали, процедурні серіали, ситкоми, романтичні комедії й екшн-проєкти. Можна також надсилати сюжети на основі реальних подій. Кожен учасник має право подати одну заявку у межах обраної категорії.

«Ми прагнемо не лише створювати якісний український контент, а й відкривати нові імена у кіновиробництві. Для нас важливо знаходити талановитих людей з ідеями та енергією, з якими ми разом зможемо посилити нашу лінійку оригінального контенту. Цей пітчинг — можливість заявити про себе і долучитися до створення історій для українців та про українців», — пояснює директор з контенту SWEET.TV Юрій Поворозник.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Роботи оцінюватиме журі провідних фахівців української кіноіндустрії. До нього увійдуть режисер і сценарист Артем Литвиненко, автор серіалу «Нюхач», директор з контенту SWEET.TV Юрій Поворозник, продюсер і співзасновник кінокомпанії ForeFilms Володимир Яценко, режисер і шоуранер Євген Тунік (серіал «Перевізниця»), кіно- та театральний режисер Сергій Кулибишев (короткометражка «Сонечко», мінісеріал «Ховаючи колишню»), сценаристка і продюсерка Тала Пристаєцька (серіали «Кріпосна», «Перші дні») й координатор сценарної програми Микита Тищенко.

Переможці одержать грошовий приз 125 тисяч гривень. А головне — вони зможуть втілити свою ідею разом зі SWEET.TV Originals, власним продакшном онлайн-кінотеатру. Так платформа продовжує підтримувати вітчизняних творців і розвивати український контент.

Раніше ми повідомляли, що 11 вересня на платформі SWEET.TV з’явився фільм про трагічну долю українських письменників доби Розстріляного відродження.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

На Львівщині митники затримали партію iPhone на 1,5 мільйона гривень

На пункті пропуску «Шегині – Медика» працівники митниці виявили 18 смартфонів Apple, які намагалися незаконно ввезти на територію України.
Новини

У Данії з 2026 року учням початкових класів заборонять користуватися смартфонами у школі

Парламентська більшість Данії ухвалила рішення про заборону використання мобільних телефонів учнями початкових класів протягом навчального дня.
Новини

Динамо і Шахтар стартують у Лізі конференцій: деталі трансляції на MEGOGO

У першому турі Ліги конференцій УЄФА Динамо зіграє проти лондонського Крістал Пелас, а Шахтар зустрінеться з шотландським Абердіном.
Новини

OpenAI випустила Sora 2: ШІ-модель генерації відео з розумінням фізики реального світу

Компанія OpenAI анонсувала другу версію свого флагманського генератора відео та аудіо на основі штучного інтелекту Sora 2.
Новини

Трансляції матчів УПЛ з’явились на трьох міжнародних платформах

Українська Прем'єр-Ліга оголосила список міжнародних OTT-платформ, через які вболівальники за межами України зможуть стежити за матчами чемпіонату.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати