MEGOGO оголосив склад коментаторів на матчі Челсі – Бенфіка та Барселона – ПСЖ

Медіасервіс MEGOGO визначився з командою коментаторів та експертів для трансляцій матчів другого туру Ліги чемпіонів. 30 вересня глядачі побачать матч Челсі проти лісабонської Бенфіки, а також поєдинок Барселони з Парі Сен-Жермен (ПСЖ).

Зустріч Челсі – Бенфіка розпочнеться о 22:00 за київським часом на домашній арені лондонського клубу. Трансляцію матчу прокоментують Володимир Звєров та Павло Посохов. Передматчева студія розпочне роботу за годину до початку гри, о 21:00.

Ведучим студійного мовлення виступить Віталій Кравченко. Його гостями стануть експерт Андрій Колісник та футбольний блогер і комік Олег Маслюк. Разом вони проаналізують склади команд та передбачать можливий сценарій матчу.

Гру Барселона – ПСЖ супроводжуватимуть коментатори Олександр Новак і Віталій Кравченко. Студійне мовлення розпочнеться за годину до початку поєдинку. Ведучий Володимир Кобельков працюватиме разом з колишнім гравцем збірної України та «Динамо» Олександром Головком, а також Андрієм Колісником.

Нагадаємо, у першому турі основного етапу Бенфіка несподівано поступилася вдома азербайджанському «Карабаху» з рахунком 2:3. У складі португальського клубу виходили українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Челсі програв на виїзді мюнхенській «Баварії» 1:3.

Натомість Барселона та ПСЖ розпочали турнір успішно. Каталонці обіграли «Ньюкасл» 2:1, а паризький клуб розгромив «Аталанту» з рахунком 4:0. Обидві команди зустрічають другий тур з трьома очками в активі.

Усі матчі єврокубків транслюються ексклюзивно на платформі MEGOGO. Медіасервіс є офіційним мовником єврокубків УЄФА в Україні. Ігри доступні користувачам за передплатами «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK N+S».

Окремі поєдинки також показуватимуть безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ». Канал доступний у мережі T2 та у кабельних операторів. Це дозволить ширшій аудиторії долучитися до перегляду єврокубкових матчів.

Розклад трансляцій на каналі «MEGOGO СПОРТ»:

30 вересня, 19:45 – Аталанта – Брюгге (Ліга чемпіонів).

1 жовтня, 19:45 – Карабах – Копенгаген (Ліга чемпіонів).