Драматичний серіал «Зворотний напрямок» вийшов на платформі «Київстар ТБ»

«Зворотний напрямок» — український багатосерійний фільм про складні людські стосунки та пошук щастя після трагедії — став доступним для ексклюзивного перегляду на платформі кіно і телебачення «Київстар ТБ». Глядачам пропонують історію про кохання, що народжується всупереч обставинам.

Головна героїня Дарина втрачає батьків і залишається на самоті. Замість допомоги вона стикається з приниженнями з боку тітки Катерини. Доля зводить дівчину з Романом — керівником транспортної компанії, який переживає власні проблеми через зради та сумніви. Життєві обставини призводять до укладення шлюбу між персонажами.

- Реклама -

Їхній союз розпочинається без взаємних почуттів і супроводжується взаємною ворожістю. Подружжя живе у постійному протистоянні. Очікування дитини лише загострює конфлікти. Кожен день приносить героям нові випробування на міцність.

Роль Дарини виконала Олеся Надєєва. Романа зіграв Павло Текучев. Образ тітки Катерини втілила на екрані Анна Тамбова. Актори створили переконливі характери персонажів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Серіал розповідає про внутрішню боротьбу людей. Твір порушує теми прощення та здатності знаходити щастя у несподіваних місцях. Сюжет показує трансформацію стосунків від ворожнечі до можливого порозуміння.

Платформа надає можливість перегляду контенту на п’яти пристроях одночасно. Користувачі можуть дивитися серіал на смартфонах, планшетах, ноутбуках, телевізорах Smart TV, ігрових консолях Xbox та медіаприставках. Сервіс працює з усіма мобільними операторами та інтернет-провайдерами. Для доступу достатньо авторизації за номером телефону.

Платформа продовжує поповнювати каталог українськими серіалами. Раніше на «Київстар ТБ» розпочався показ третього сезону серіалу «Жіночий лікар. Нове життя».