Пухнасте ТБ: добірка фільмів про котів та собак

У кіно ми захоплюємося кмітливістю та відданістю звірят, але в житті важливо приймати всі їхні риси. Найбільший онлайн-зоомагазин в Україні Pethouse називає це культурою свідомого петбатьківства, завдяки якій котики й собачки можуть гармонійно жити з нами як справжні члени родини. Ловіть добірку фільмів, що нагадують, як нам пощастило бути поруч із тваринками.

Захопливі фільми про котів

Про муркотунів знято безліч стрічок, де вони грають як справжніх героїв, так і харизматичних розбишак. Ось кілька цікавих фільмів про котів:

1. «Вуличний кіт на ім’я Боб» (2016)

Часом звірята кардинально змінюють наше життя. Саме це сталося з героєм фільму – молодим музикантом, який знайшов для себе нові сенси завдяки коту Бобу.

2. «Гарфілд» (2004)

Цей рудий веселун, образ якого бере витоки із популярного коміксу, нікого не залишає байдужим. Це чудовий сімейний фільм для перегляду з дітьми.

3. «Кіану» (2016)

Маленьке миле кошеня втягує двох братів у бурхливі пригоди, пов’язані з грабіжниками. Досить несподіване, проте дуже цікаве поєднання бойовика і тварин.

4. «Кіт під прикриттям» (2019)

Цей пригодницький мультфільм вразить як дітлахів, так і дорослих. Зокрема, котик, який працює агентом під прикриттям та розплутує скоєне зловмисниками.

5. «Котячі світи Луїса Вейна» (2021)

Якщо ви полюбляєте біографічні фільми, зануртеся в сюжет про англійського художника, який яскраво зображав на полотнах муркотунів. Ба більше, у головній ролі – Бенедикт Камбербетч!

5 фільмів про собак

Ці хвостаті персонажі часом забирають всю увагу глядачів завдяки своєму чарівно переконливому й чутливому погляду. Зібрали для вас 5 цікавих фільмів про песиків:

1. «Життя і мета собаки» (2017)

Надзвичайно зворушлива історія про переродження песика, який знову і знову повертається у наш світ, аби навчити людей справжньої любові.

2. «Лессі» (2005)

Хвостата класика про унікальний зв’язок між собакою, на ім’я Лессі, та маленьким хлопчиком. Це ще одна історія про вірність і любов між двома спорідненими душами.

3. «Кудлаті перці» (2023)

Комедійний фільм змушує водночас хапатися за животи від пригод п’яти безпритульних собань та замислитися про відповідальне петбатьківство й покинутих тварин.

4. «Марлі та я» (2008)

Молоде подружжя мріє про дитину, але спершу наважується на цуценя. Разом вони проживають і радощі, і несподівані випробування. Напрочуд активний та бешкетливий лабрадор Марлі гризе меблі, розкидає речі та змушує петбатьків рятувати дім, купуючи іграшки для собак та відвідуючи кінолога. Попри всі труднощі, пес стає вірним другом і справжнім членом родини.

5. «Тоґо» (2019)

Драматичний фільм про історію порятунку міста Ном від епідемії. Лапку допомоги людям протягнув цілий загін сибірських хаскі. Один із героїв – песик Тоґо, без якого місія була б просто неможливою.

10 найкращих фільмів про тварин: яке кіно про звірів варто подивитися всім

Краще за одне звірятко в сюжеті – тільки цілий їхній натовп! Ділимося списком фільмів про домашніх улюбленців та диких тварин:

«Секрети домашніх тварин» (2016) «Пригоди Паддінгтона» (2014) «Бейб: Чотириноге маля» (1995) «Незрівнянний містер Фокс» (2009) «Дулітл» (2020) «Кролик Петрик» (2018) «Мій домашній крокодил» (2022) «Життя Пі» (2012) «Дорога додому: Неймовірна подорож» (1993) «Ми купили зоопарк» (2011)

Всі перелічені історії про тваринок доводять: їм потрібна наша любов. Pethouse переконаний, що шлях свідомого петбатьківства починається з маленьких кроків назустріч звірячому щастю.