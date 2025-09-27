Перехід на 5G не забезпечив поліпшення якості зв’язку в деяких мегаполісах Європи та Північної Америки

Інститут IMDEA Networks разом із міжнародною групою науковців дослідив ефективність мереж п’ятого покоління у великих містах Європи й Північної Америки. Результати засвідчили, що технологія 5G не завжди має переваги над попереднім стандартом зв’язку. Залежно від регіону й оператора користувачі можуть не відчути обіцяного прискорення роботи мережі. Висновки дослідників оприлюднено в науковому виданні Eurekalert.

Дослідницьку роботу здійснила команда на чолі з Північно-Східним університетом за участю інституту IMDEA Networks, Берлінського технічного університету, Університету Порту, Університету Осло, Туринського політехнічного університету, Технічного університету Данії та Hewlett Packard Labs. Упродовж року експерти вивчали продуктивність мобільних мереж у восьми мегаполісах.

Географія дослідження охопила найбільші технологічні центри світу. До списку увійшли Берлін, Турин, Осло, Порту, Мадрид у Європі, а також Ванкувер, Бостон і район затоки Сан-Франциско в Північній Америці. Такий добір міст допоміг отримати показову картину розгортання 5G у розвинених країнах.

Методика роботи поєднала широке опитування добровольців із технічними вимірами використання міліметрових хвиль. Такий підхід дав змогу отримати як загальну статистику, так і докладні технічні показники роботи мереж нового покоління.

Отримані результати суперечать маркетинговим обіцянкам операторів зв’язку. Дослідники зафіксували значні розбіжності в якості обслуговування залежно від конкретного оператора й географічного розташування. Деякі мережі показали відмінну швидкість висхідного каналу 5G, тоді як інші майже не відрізнялися від технології Long Term Evolution (LTE).

Найбільше здивували показники затримки сигналу. Попри широке розгортання 5G-інфраструктури у великих містах, сталого зниження затримок порівняно з мережами четвертого покоління досягти не вдалося. У багатьох випадках новий стандарт не має очевидних переваг щодо швидкості відгуку системи.

Причини такого становища криються не стільки в технологічних обмеженнях 5G, скільки в рішеннях самих операторів. Ключовими чинниками впливу стали вибір діапазону частот, щільність розгортання базових станцій і використання хмарної та периферійної інфраструктури. Ці параметри помітно відрізняються між різними компаніями й регіонами.

Результати дослідження мають практичне значення для користувачів і розробників застосунків. Для багатьох сервісів, чутливих до затримок, перехід на 5G не гарантує автоматичного покращення роботи. Рішення щодо використання критично важливих застосунків повинні ґрунтуватися на реальних вимірах, а не лише на твердженнях про новітність технології.

Ці дані також актуалізують питання майбутнього розвитку мобільного зв’язку. Дослідники застерігають від передчасного переходу до технології шостого покоління (6G). Існує небезпека марних капіталовкладень і нездійснених очікувань громадськості через нераціональний розподіл ресурсів.

Автори дослідження наголошують на потребі зосередитися на реальному досвіді користувачів перед упровадженням наступного покоління мобільного зв’язку. Політика й інвестиції в 6G мають базуватися на прозорих і відтворюваних результатах, а не на оптимістичних прогнозах галузі.

Підсумовуючи результати роботи, науковці роблять висновок про умовну зрілість мереж 5G у досліджених регіонах. Хоча розгортання інфраструктури відбулося, стабільно висока продуктивність залишається недосяжною для більшості операторів.