Сьогодні о 17:15 за київським часом на арені «Метрополітано» відбудеться перше дербі Мадрида у поточному сезоні чемпіонату Іспанії. Принциповий поєдинок між «Атлетико» та «Реалом» транслюватиме медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ла Ліги в Україні.

Українські вболівальники зможуть подивитись протистояння мадридських грандів за передплатами «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK N+S». Пряма трансляція буде доступна на каналі «MEGOGO Футбол Перший», а також у підрозділі «Футбол» розділу «Спорт» медіасервісу.

Матч прокоментують досвідчені спортивні журналісти Сергій Лук’яненко та Віталій Кравченко. Трансляцію доповнить аналітична студія MEGOGO у форматі «візитівки», яка розпочнеться за 30 хвилин до початку гри – о 16:45 за київським часом.

Варто нагадати, що останній раз команди зустрічались у 1/8 фіналу попереднього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА (UEFA). За підсумком двох поєдинків «королівський клуб» пройшов далі, перемігши у серії післяматчевих пенальті з рахунком 4:2 після нічиєї 2:2 в основний час обох матчів.

Нинішнє протистояння обіцяє бути особливо цікавим через різницю у становищі команд у турнірній таблиці. «Реал» лідирує з максимально можливим результатом – 18 очок після шести турів. Водночас «Атлетико» стартував у лізі не найкращим чином і підходить до дербі, маючи лише 9 балів в активі.

Цей матч може стати ключовим для подальшого розвитку сезону обох мадридських клубів та боротьби за чемпіонський титул Ла Ліги.