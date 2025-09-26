25 листопада 2025 року найбільший український мобільний оператор «Київстар» розпочне новий етап технологічного оновлення. Компанія перерозподілить частоти діапазону 2100 МГц із технології 3G на користь сучаснішого стандарту 4G у шести областях України. Про це йдеться на офіційному сайті оператора.

Такий крок є частиною масштабної програми модернізації телекомунікаційної інфраструктури. Оператор поступово припиняє використання застарілих технологій, що узгоджується з загальносвітовими тенденціями розвитку мобільного зв’язку. Схожу практику активно застосовують провідні телекомунікаційні компанії в усьому світі.

Ефективність такого підходу підтверджують попередні результати. Після вимкнення мережі 3G у великих містах швидкість мобільного інтернету помітно зросла. Приміром, в Одесі покращення становило 36%, столичні користувачі отримали приріст 41%, а найкращий результат показав Львів – 68%.

Де замість 3G працюватиме 4G

Технічне оновлення торкнеться кількох районів у шести областях:

Чернівецька область : Вижницький та Дністровський райони.

: Вижницький та Дністровський райони. Івано-Франківська область : Косівський та Коломийський райони.

: Косівський та Коломийський райони. Київська область : Білоцерківський район.

: Білоцерківський район. Рівненська область : Дубенський район.

: Дубенський район. Закарпатська область : Мукачівський район.

: Мукачівський район. Житомирська область: Коростенський район.

Власникам застарілих SIM-карт «Київстар» пропонує безплатно замінити їх на USIM-карти. Процедура не потребує зміни номера телефону. Щоб отримати нову карту, треба звернутися до найближчого салону «Київстар».

Водночас оператор працює над впровадженням ще прогресивніших технологій. Сьогодні «Київстар» оголосив, що розпочинає перше в Україні тестування технології Starlink Direct to Cell. Ця технологія дозволить користувачам підключатися до мобільного зв’язку через супутники навіть у найвіддаленіших куточках країни.

Поступове ж згортання мережі 3G відбувається в межах загальнодержавної стратегії. Нещодавно Кабінет Міністрів України встановив 31 грудня 2030 року як дату остаточного відключення мобільного зв’язку третього покоління в Україні.