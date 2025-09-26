Прямий супутниковий зв’язок у Китаї: затверджено нормативну базу та видано перші ліцензії

Китайський уряд створив нормативну основу для масового впровадження супутникового зв’язку, опублікувавши офіційні керівні принципи щодо технології прямого підключення пристроїв через супутник (D2D). Одночасно влада видала телекомунікаційній компанії China Unicom ліцензію на надання таких інноваційних послуг. Про це повідомляється на сайті Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT).

Новий документ MIIT окреслює стратегію розвитку галузі супутникового зв’язку в країні. У керівних принципах йдеться про всебічну підтримку послуг супутникового мобільного зв’язку, заохочення співпраці між телекомунікаційними гігантами та космічними компаніями, а також розширення доступу до ринку для приватних компаній. Особлива увага приділяється комерційним випробуванням послуг Інтернету речей (IoT) через супутникові системи.

Регулятор пропонує зручну для користувачів модель «без заміни SIM-карт, без зміни номера». Це значно спростить перехід на супутникові сервіси. Згідно з документом, до 2030 року заплановано охопити понад 10 мільйонів користувачів прямим супутниковим зв’язком.

Одним із ключових аспектів ініціативи є прискорений розвиток низькоорбітального супутникового інтернету. Влада також планує активно впроваджувати пряме супутникове з’єднання для мобільних телефонів та інших пристроїв. Це забезпечить зв’язком навіть найвіддаленіші регіони країни.

China Unicom стала другим оператором після China Telecom, що отримала офіційний дозвіл на надання D2D-послуг. Наразі China Telecom уже забезпечує подібні сервіси через геостаціонарну супутникову систему «Тяньтун» на територіях Гонконгу та Лаосу. Ще один провідний телекомунікаційний гігант – China Mobile – також подав заявку на отримання відповідної ліцензії.

Технологія D2D передбачає пряме з’єднання мобільних пристроїв через супутник без необхідності використовувати традиційні стільникові вежі. Такий підхід дозволяє значно розширити покриття мобільного зв’язку на території, де розгортання наземної інфраструктури ускладнене або економічно недоцільне.

Ці регуляторні кроки є частиною масштабної стратегії Китаю з розвитку супутникового інтернету. Країна планує побудувати два потужних низькоорбітальних угруповання: загальнонаціональну мережу «Гован» та регіональну систему «Цяньфань» («Тисяча вітрил»), яка підтримується владою Шанхая.

Відповідно до нових рекомендацій, оператори мають забезпечувати високошвидкісну передачу даних через низькоорбітальні супутники. Послуги мають охоплювати як голосові дзвінки, так і обмін текстовими повідомленнями, що наблизить функціональність супутникового зв’язку до звичайного стільникового.

MIIT підкреслило важливість створення відкритої та інтегрованої системи стандартів супутникового зв’язку. Технічні рішення мають об’єднувати космічні та наземні технології в єдину екосистему. Крім того, Китай активно долучатиметься до роботи міжнародних організацій зі стандартизації, серед яких Міжнародний союз електрозв’язку та Проєкт партнерства третього покоління (3GPP).

Нинішні ініціативи логічно продовжують регуляторні зміни, започатковані у квітні 2024 року. Тоді Китай випустив перші правила для послуг D2D, які встановили правову й технічну основу для розвитку супутникового зв’язку в країні.