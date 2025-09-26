UARU

UARU

NASA успішно завершила експеримент з лазерного зв’язку в далекому космосі

Новини
Лазерний зв'язок NASA
NASA/JPL-Caltech

Космічне агентство NASA завершило масштабний експеримент з оптичного зв’язку, який тривав два роки. Апарат «Психея» (Psyche) успішно передав останній, 65-й лазерний сигнал на Землю з відстані 351 мільйон кілометрів. Технологія перевершила всі очікування та відкриває нові можливості для зв’язку з майбутніми місіями до Марса й інших планет. Про це повідомляє Space.

Демонстраційна система оптичного зв’язку в далекому космосі (Deep Space Optical Communications, DSOC) працювала значно ефективніше за прогнози. Протягом польоту до астероїда Психея апарат здійснив 65 успішних сеансів передачі даних. Система кодує інформацію в оптичні імпульси та перетворює цифрові дані на потоки фотонів, які долають мільйони кілометрів.

- Реклама -

Складна технологія вимагала надзвичайної точності. Потужний лазер у комплексі NASA «Тейбл-Маунтін» у Каліфорнії допомагав передавачу «Психеї» приймати сигнал та спрямовувати власний лазерний промінь назад до наземних телескопів. Чутливі детектори вловлювали слабке світло, а передові системи декодування відновлювали вихідні дані з винятковою точністю.

Результати експерименту перевищили найоптимістичніші очікування. DSOC передала на Землю 13,6 терабайта даних — значно більше запланованого обсягу. Система продемонструвала стабільну роботу навіть на максимальних відстанях, порівнянних з відстанню до Марса.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Особливого значення набули два рекордні досягнення. 11 грудня 2023 року, лише через два місяці після запуску, DSOC передала відео високої чіткості з відстані 30,6 мільйона кілометрів зі швидкістю 267 мегабітів за секунду. Ця швидкість перевищує параметри багатьох інтернет-з’єднань на Землі.

Майже через рік система встановила рекорд. 3 грудня 2024 року DSOC успішно передала дані з відстані 494 мільйони кілометрів, що перевищує середню відстань між Землею та Марсом. Цей результат підтвердив можливість надійного зв’язку з найвіддаленішими областями Сонячної системи.

Постійний рух планет створював додаткові технічні труднощі. Земля та «Психея» безперервно змінювали положення в космосі, що вимагало граничної точності наведення лазерних променів на наземні приймачі. Завдання ускладнювали погодні умови й лісові пожежі в Південній Каліфорнії, які періодично перешкоджали прийняттю сигналів.

Щоб розв’язати ці проблеми, інженери випробували нові технічні рішення. Експериментальна гібридна радіооптична антена в Комплексі далекого космічного зв’язку «Голдстоун» протестувала альтернативні способи приймання сигналів. Це дослідження заклало основу для майбутніх систем, які поєднуватимуть радіо- та оптичні технології для максимальної надійності зв’язку.

Успіх експерименту відкриває новий етап космічного зв’язку. «Майбутні космічні місії вимагатимуть від астронавтів посилання високоякісних зображень та великих обсягів даних з Місяця й Марса», — заявив Кевін Коггінс, заступник адміністратора програми космічного зв’язку та навігації NASA (Space Communications and Navigation, SCaN). За його словами, поєднання традиційного радіочастотного зв’язку з потужністю оптичних технологій дозволить агентству задовольнити нові високі вимоги майбутніх місій.

- Реклама -

Завершення експерименту DSOC стало важливою віхою в підготовці до довгострокових місій у далекому космосі. Технологія лазерного зв’язку може стати стандартом для зв’язку з астронавтами та автоматичними станціями, які досліджуватимуть Марс, астероїди та інші небесні тіла Сонячної системи.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Київстар» починає відкрите тестування в Україні супутникової технології Starlink Direct to Cell. Хто зможе спробувати космічний зв’язок?

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про початок першого в Україні тестування новітньої технології Starlink Direct to Cell. Спочатку компанія тестуватиме надсилання SMS-повідомлень.
Новини

Прямий супутниковий зв’язок у Китаї: затверджено нормативну базу та видано перші ліцензії

Китайський уряд створив нормативну основу для масового впровадження супутникового зв'язку, опублікувавши офіційні керівні принципи щодо технології прямого підключення пристроїв через супутник.
Новини

На MEGOGO відбулась прем’єра документального фільму про українських танцівниць під час війни

26 вересня на медіасервісі MEGOGO відбулась ексклюзивна діджитал-прем'єра документальної стрічки «Сірник у стозі сіна» американського режисера Джо Гілла.
Новини

Qualcomm: перші 6G-пристрої з’являться у 2028 році

В американській корпорації Qualcomm вважають, що перші тестові пристрої із підтримкою мереж шостого покоління можуть з'явитися до 2028 року.
Новини

Telegram залишається головним джерелом інформації для кожного другого українця — опитування

Понад половина українців віддає перевагу каналам у месенджері Telegram для отримання актуальної інформації. Водночас соціальні мережі Facebook та Instagram найчастіше сприймаються як платформи поширення недостовірних відомостей.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати