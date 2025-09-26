На MEGOGO відбулась прем’єра документального фільму про українських танцівниць під час війни

26 вересня на медіасервісі MEGOGO відбулась ексклюзивна діджитал-прем’єра документальної стрічки «Сірник у стозі сіна» американського режисера Джо Гілла. Фільм розповідає про українських артисток, які знаходять у танці спосіб опору та виживання в умовах повномасштабної війни.

Документальна стрічка зосереджується на учасницях провідного українського колективу сучасного танцю. Після початку російського вторгнення танцівниці шукають новий сенс своєї творчості у зміненому світі. Їхні пошуки внутрішньої сили та самовираження втілюються через мистецтво, яке стає одночасно засобом виживання та формою культурного спротиву.

Американський режисер Джо Гілл зафільмував не лише створення пластичної вистави «Косачка» у 2023 році, яка досліджує жіночу силу через танець та музику. Режисер також показав, як молоді виконавиці contemporary dance знаходять власну точку опори серед війни та втрат.

«Документальне кіно має силу зберігати правду про найважливіші моменти історії. Я хочу, щоб, озираючись на цей час в Україні, люди пам’ятали не лише про війну, а насамперед — про неймовірних українців, які боролися за своє майбутнє, і про культуру, яка вистояла попри спроби Росії її знищити», — зазначає режисер фільму.

Спеціальний показ «Сірник у стозі сіна» відбувся 25 вересня в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю за участю творчої команди проєкту. Світова прем’єра документальної стрічки відбулася раніше — 24 липня цього року у Нью-Йорку.

Представники медіаплатформи підкреслюють соціальну значущість проєкту. «Для нас було важливо зробити цю прем’єру доступною безкоштовно, бо фільм говорить про знайоме кожному українцю. Почасти багато з нас думає чи варта моя робота чогось, коли гинуть люди. Але ми тримаємось завдяки одне одному і в цьому наша сила», — коментує Валерія Толочина, Global Chief Marketing Officer MEGOGO.

Документальний фільм доступний для безплатного перегляду на медіасервісі протягом тижня після релізу. Переглянути стрічку зможуть всі користувачі платформи без додаткової плати.

