«Київстар» починає відкрите тестування в Україні супутникової технології Starlink Direct to Cell. Хто зможе спробувати космічний зв’язок?

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про початок першого в Україні тестування новітньої технології Starlink Direct to Cell, завдяки якій користувачі зможуть підключатися до мобільного зв’язку через супутники навіть у віддалених місцевостях. Як повідомила компанія, технологія працює як вежа мобільного зв’язку в космосі й дає змогу спілкуватися навіть у віддалених місцях за умови відкритого неба.

Спочатку компанія тестуватиме надсилання SMS-повідомлень. Цей функціонал стане першим доступним сервісом у межах пілотної програми.

- Реклама -

Що потрібно для участі в тестуванні

Щоб долучитися до тестування, абоненти мають користуватися смартфоном із підтримкою 4G та SIM-карткою «Київстар». Технологія працює просто неба, адже супутник повинен «бачити» телефон користувача.

Тестування проходитиме лише на пристроях з Android. Підтримку iOS додадуть пізніше. Додаткових коштів за послугу не стягуватимуть — SMS, хвилини й гігабайти списуватимуться за звичайними тарифами.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Протягом тестового періоду Direct to Cell надаватимемо безплатно. Для нас важливо, щоб якнайбільше українців залишалися на зв’язку в цей непростий час», — пояснили в компанії.

Де й коли тестуватимуть

Тестування має географічні обмеження. Абоненти з Дніпропетровської та Чернігівської областей поки що не зможуть узяти участь у випробуваннях. Компанія не пояснила, чому саме ці регіони виключили з тестування. Також послуга не працюватиме на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і в районах активних бойових дій.

SMS-повідомлення через супутник тестуватимуть у жовтні й листопаді 2025 року. Для участі треба зареєструвати свій номер на сайті «Київстар». До кінця року всі абоненти оператора зможуть надсилати SMS через Direct to Cell.

Що буде далі

Представники «Київстар» обіцяють розширити можливості технології. Згодом користувачі матимуть доступ до мобільного інтернету та голосового зв’язку Voice over LTE (VoLTE) через супутникове з’єднання Direct to Cell.

Компанія наголосила на стратегічному значенні проєкту для України. Безплатне надання послуги під час тестування показує, що оператор прагне підтримати населення й забезпечити зв’язок для максимальної кількості громадян у складних умовах.