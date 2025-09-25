Завершено зйомки першого українського true crime серіалу «Тиха Нава»

Сьогодні, 25 вересня, продакшн SFERA FILM закінчив роботу над другим оригінальним проєктом для стрімінгової платформи «Київстар ТБ». Детективний трилер «Тиха Нава» — перший український серіал у стилі true crime — вийде в ексклюзивний прокат на початку 2026 року. Про це повідомляє пресслужба «Київстар ТБ».

Сюжет нового серіалу розгортається навколо молодого юриста, який несподівано опиняється в центрі розслідування жорстоких злочинів у провінційному містечку. Головний герой стикається з байдужістю місцевого суспільства та інертністю правової системи. Творці проєкту досліджують тему мовчазної згоди й показують, як бездіяльність може стати співучастю у злочині.

Особливою подією під час виробництва стала зустріч на знімальному майданчику актора Олександра Рудинського зі своїм університетським викладачем Андрієм Самініним. У серіалі вони втілили образи сина та батька, що стало здійсненням давньої мрії молодого актора про спільну роботу зі своїм наставником.

«Для нас “Тиха Нава” — це не просто серіал, а можливість спробувати абсолютно новий для українського ринку жанр», — прокоментував режисер проєкту Дмитро Андріянов. За його словами, кожен день зйомок став викликом і водночас натхненням для всієї команди.

Головна продюсерка Анна Гончар підкреслила значущість проєкту для розвитку вітчизняного телебачення. «Ми пройшли великий шлях і тепер із нетерпінням чекаємо на момент, коли глядачі побачать “Тиху Наву”», — зазначила вона.

СЕО «Київстар ТБ» Павло Рибак висловив гордість за можливість пропонувати українському глядачеві оригінальний контент, який розширює жанрові межі. «“Тиха Нава” — це смілива спроба поєднати стильний трилер із захопливим серіальним сторітелінгом», — зауважив він.

Творчу команду серіалу очолили режисер Дмитро Андріянов та оператор-постановник В’ячеслав Раковський. Продюсерами проєкту виступили Анна Гончар та Дмитро Сафановський. В акторському складі, окрім Олександра Рудинського та Андрія Самініна, знялися Анастасія Пустовіт, Михайло Жонін, Сергій Кисіль, Лариса Руснак, Олександра Сорока, Вероніка Мішаєва та Андрій Мостренко.

Детективний серіал «Тиха Нава» стане доступним для перегляду на платформі «Київстар ТБ» на початку 2026 року. Точна дата прем’єри буде оголошена додатково.